Брал взятки за ливневки и ремонт теплосетей: следователи завели на краснодарского гаишника третье уголовное дело

Пока 33-летний сотрудник ГИБДД Краснодара Сероб Караджян сидит в СИЗО, следователи выявили еще один эпизод взятки, в котором он замешан.

Таким образом, на сотруднике полиции, которого задерживала ФСБ и служба собственной безопасности МВД Краснодарского края, висят уже три уголовных дела.

Первый эпизод – за вымогательство взятки в 40 000 рублей. Эту сумму гаишнику на карту перевел гендиректор краснодарской фирмы «Энергоресурс». Сероб Караджян требовал с него деньги за то, что не будет создавать проблем бизнесмену. Фирма предпринимателя прокладывала коммуникации и разрыла часть дороги. И чтобы в дальнейшем бизнесмен мог без проблем проводить работы, полицейский и требовал с него деньги.

Второй эпизод взятки уже крупнее – миллион рублей. Еще в 2015 году полицейский выявил, что один из индивидуальных предпринимателей строил инженерные коммуникации водоотведения в Краснодаре без разрешительной документации и установки предупреждающих дорожных знаков и ограждений. И гаишник стал вымогать у бизнесмена взятку, сообщив, что в случае отказа он искусственно создаст определенные условия причастности его к совершению административного правонарушения.

И чтобы не иметь проблем с ГИБДД, бизнесмен перевел на карту гаишника миллион рублей.

И вот стало известно о третьем случае вымогательства. Причем действовал инспектор ГИБДД не один, а вместе со своим коллегой.

- В июне 2019 года полицейские с целью личного обогащения вымогали взятки у представителей коммерческих предприятий, осуществляющих работы в Краснодаре по укладке ливневой канализации и по ремонту тепловых сетей, - сообщила официальный представитель СУ СК РФ по Краснодарскому краю Элла Тюкова. - Фигуранты сообщили представителям организаций, что в случае отказа они искусственно создадут доказательства их причастности к совершению административного правонарушения о несоблюдении требований по безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте дорог и в последующем привлекут их к административной ответственности.

Похозреваемый

То есть действовали гаишники уже по отработанной схеме: приезжали на место работ, не видели ограждений и начинали вымогать деньги. И эти два предпринимателя согласились с требованиями полицейских. Один передал 30 000 рублей, второй – 50 000.

- В настоящее время уголовные дела соединены в одном производстве, – пояснила Тюкова. - Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений и возможных других эпизодов незаконной деятельности.

А тем временем следователи просят представителей организаций, которые пострадали от действий гаишника, обращаться в Следком с заявлением.

В Краснодаре сотрудник ГИБДД подозревается в получении взятки.

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