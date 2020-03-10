В Краснодаре умер освободитель Кубани Степан Моргун

В Краснодаре умер освободитель Кубани Степан Степанович Моргун. Ветерана войны не стало 9 марта. Он последнее время тяжело болел, но сохранял бодрость духа. В декабре прошлого года Степан Степанович отметил 95-летний юбилей. Поздравления принимал на ногах, много рассказывал гостям о том, как воевал. А в феврале слег, болезнь оказалась тяжелой...

О том, что ветерана больше нет, сообщила его дочь Наталья.

- Похороним папу на Славянском кладбище 12 марта. Прощание запланировано на 10 утра, - сказала она.

Степан Моргун родился в станице Каневской, но после войны жил в Краснодаре. Он награжден медалями «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина», орденом Отечественной войны 2-й степени, двумя медалями «За отвагу», медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За освобождение Кубани», «За освобождение Крыма», «За Победу над Германией».

Когда началась Великая Отечественная война, ему было всего шестнадцать. Он сражался за Краснодар, Керчь, Варшаву, дошел до Берлина. В составе 1133-го стрелкового полка 339-й Ростовской дивизии 9 октября 1943 года выгнал фашистов из родного региона. О своем смертельно опасном пути Степан Степанович рассказывал «Комсомольской правде».

Ветеран был частым гостем в редакции «КП», без него не проходило ни одно мероприятие, посвященное Дню Победы.

9 мая 2018 года мы ходили на Парад Победы вместе со Степаном Степановичем. Договорились, что заберу его и отвезу на праздник. Когда приехала, он уже ждал меня при полном параде - в кителе с медалями и орденами.

- Эти гвоздики - для моего командира, - взял со стола небольшой букетик Степан Сепанович и обратился ко мне: - Давай сходим на могилу к нему? Он похоронен недалеко от Вечного огня, мы же сначала в ту сторону едем?.

В Краснодаре уже давно заведено - сначала все ветераны войны собираются у мемориала, где вместе с первыми лицами города и края возлагают цветы, а уже потом отправляются на главную площадь города, на парад.

Тогда Степан Степанович еще ходил сам. Медленно, опираясь на палочку, он шел и удивлялся, как расстроился Краснодар. Мы прошли несколько кварталов, ветеран шел и не узнавал город.

- Вот это здания построили! – говорил Степан Степанович, не сразу понимая, где именно мы идем.

А вот когда пришли на кладбище, к могиле своего командира двигался уверено, знал каждый поворот.

- Я ведь единственный живой солдат из дивизии, в которой воевал, - сказал тогда у серого, покосившегося от времени памятника Степан Степанович. – Здесь похоронен один из командиров дивизии. Его убили в Крыму, когда мы защищали полуостров от фашистов…

Степан Степанович воевал на Кубани, сражался с немцами в Крыму, дошел до Берлина.

Мы оставили цветы у могилы, и пошли на парад. А когда торжество закончилось, ветеран шел по площади, улыбался и фотографировался с детворой. Ребята подбегали к нему с гвоздиками и небольшими подарками, поздравляли с праздником и желали крепкого здоровья.

В тот день на город обрушился сильный ливень. И на шествие «Бессмертного полка» мы смотрели со Степаном Степановичем из окна автомобиля, припаркованного прямо на углу улицы, по которой шли колонны с портретами воевавших предков.

Чтобы согреться, пили чай, купленный в кофейне рядом, и закусывали песочным печеньем из той же лавки.

- Дочка узнает, отругает, - улыбался Степан Степанович, откусывая печенье. – Мне же нельзя сладкое.

- Но сегодня праздник, одно можно, - участвовала я в «заговоре».

По крыше машины стучал дождь, а мы сидели, смеялись, и обсуждали то, как же похорошел Краснодар с тех времен, когда еще несовершеннолетний Степан сражался за него в феврале сорок третьего…

Покойся с миром, Освободитель. Пусть земля будет пухом, Герой!

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