2020-03-17T11:32:27+03:00
Здоровье

Куда делись маски из краснодарских аптек

Продавцы винят поставщиков, поднявших цены в шесть раз
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Врачи говорят, что медицинские маски в первую очередь нужны больнымВрачи говорят, что медицинские маски в первую очередь нужны больнымФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В краснодарских аптеках медицинские маски исчезать начали еще в феврале. Тогда в регионе началось постепенно потепление, в офисах все чаще открывали окна, и тут же люди стали болеть. А на фоне ажиотажа на маски сначала выросли цены - до 50 рублей за штуку, а потом и вовсе эти изделия стали дефицитным товаром.

На вопрос «куда же делись все маски» ответил владелец и основатель одной из крупных сетей аптек Вадим Анисимов, который пришел на еженедельную планерку в городскую администрацию. Присутствовавшая там глава городской думы Вера Галушко поставила вопрос ребром: «Где маски?».

Хозяин аптечной сети тут же нашелся: причина - в поставщиках.

- Это чистая коллизия! Мы закупали маски по цене 1-2 рубля, и они были никому нужны. Сейчас нам запретили продавать маски дороже 10 рублей. А вот производителя никто не ограничивает в цене. Соответственно, они их начали продавать парикмахерским и интернет-магазинам! Маски сейчас производитель отдает от 13 рублей оптом, а мы вынуждены продавать не дороже 10 рублей, хотя раньше они стоили, повторюсь, максимум два рубля. Поэтому они в парикмахерских есть, а в аптеках их нет, - сказал Вадим Анисимов, сославшись на рекомендации от минздрава и ФАС.

В Краснодарском управлении ФАС «Комсомольской правде» отрицают, что ведомство ограничивает стоимость медицинских масок 10 рублями. Но действительно еженедельно мониторит цены.

- В случае выявления необоснованного повышения (отталкиваясь от закупочной) стоимости в отношении завышающих цены предпринимателей будут возбуждаться дела о нарушении антимонопольного законодательства, что грозит штрафами от 1 до 15% от оборота хозяйствующего субъекта, - отмечают в УФАС, при этом ни одного подобного случая пока не зафиксировали.

Рост цен чаще всего связан с решением поставщика. В то же время производители говорят о том, что работают на полную мощность и не успевают физически закрыть повышенный спрос на маски. С начала марта Россия запретила вывоз изделий и бинтов для борьбы с искусственным дефицитом.

- Я врач, скажу так: маски не нужны здоровым, маски нужны больным, чтобы не заражать окружающих. А еще лучше людей с подозрением закрывать в стационаре. У меня в сети во всех регионах сейчас - 5600 масок. Этого катастрофически не хватает. Стандартно же мы имеем в наличии 1,5 млн масок. Взять их я нигде не могу по цене от одного рубля до 10, везде сильно выше, - посетовал Вадим Анисимов.

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- Вы должны разбираться внутри вашей бизнес-цепочки, а не подвешивать проблему на потребителей. Если поставщик завышает цену, обращайтесь в антимонопольную службу. Наказывайте их. А не ищите самых простых решений, - отметил постоянный эксперт передачи «Здоровый разговор» врач-реаниматолог Николай Чернышук (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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