В Краснодаре «скобяной рынок» переехал на Сенной

От «скобяного квартала» в самом сердце кубанской столицы почти ничего не осталось. Начавшийся в прошлом году демонтаж торговых точек подходит к своему завершению. Ларьки исчезли, однако не насовсем. Продавцы хозтоваров и сантехники переехали буквально на 100 метров - на Сенной рынок.

Расположились они, правда, не в самой «шайбе», а на прилегающей рядом территории под открытым небом. Жители Краснодара без труда смогут найти торговцев со «скобяного рынка». Павильоны с роллетами расположились вдоль парковки по улице Буденного (вход со стороны Октябрьской). Сейчас здесь работают порядка 30 продавцов, отдельные торговые точки расположились по пандусу рынка.

В торговом ряду, как и раньше, можно найти необходимую деталь для дома.

- Есть скобяные изделия (замки, фурнитура для дверей и многое другое), сантехника, инструменты, электро- и радиотовары, садово-огородный инвентарь, а также товары для водоснабжения и газовое оборудование, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Сенного рынка.

Режим работы «скобяного» ряда с 07:00 до 18:00 без выходных.

Кстати, если появятся желающие, которые захотят примкнуть к своим коллегам, то места еще есть. Свободны 30 отдельных прилавков. Подать заявку можно в администрацию рынка.

А тем временем обсуждения того, что появится на месте Скобяного рынка, продолжаются. Общественники предлагают организовать здесь транспортно-пересадочный узел «Сенной рынок». По сути, он существует и сейчас, просто тянется вдоль улиц Калинина и Буденного.

Эту идею поддержал мэр Краснодара. Правда, этого пока недостаточно, чтобы утверждать о том, что решения приняты. Часть «скобяного квартала» остается в частных руках, так как владельцы имеют зарегистрированное право собственности. А освободившегося места может просто не хватить для мини-вокзала.

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Скобяной рынок в самом сердце Краснодара начали сносить в конце прошлого года. С владельцами торговых точек, где продавали тысячи мелочей, не стали продлевать истекшие договоры аренды и решили найти для этого квартала другое применение. Горожане сразу же в шутку предложили построить здесь ЖК «Скобяной». Власти же на полном серьезе заверили – никакого жилья здесь не будет (читайте далее)

День длинных ковшей: в Краснодаре начали ровнять с землей скобяной квартал Сенного рынка

опрос о сносе остатков Сенного рынка поднимался неоднократно. Речь идет о так называемом «скобяном квартале», который расположен в границах улиц Октябрьской, Калинина, Кирова и Буденного. И стоит сказать, это единственный сохранившийся до наших дней «квадрат» Сенного базара (подробности)