В Краснодаре «Комсомолка» бесплатно раздала медицинские маски

Тема коронавируса на повестке дня последние несколько недель. Из-за угрозы распространения инфекции в кубанских школах продлили каникулы до 11 апреля, организации переходят на удаленную работу. А в одном из торговых центров установили тепловизоры, чтобы уже на входе выявлять заболевших. К борьбе с распространением коронавирусной инфекцией подключилась и «Комсомольская правда» - Кубань».

Утром 20 марта сотрудники газеты собрались в сквере имени Жукова на главной улице кубанской столицы. Место выбрано неслучайно - именно здесь в сердце города больше всего людей. Во время акции всем желающим раздали медицинские маски, чтобы в очередной раз напомнить - нужно беречь свое здоровье.

Маски были в индивидуальной упаковке. На каждой из них - QR-код для подписки на любимую газету.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Маски были в индивидуальной упаковке. На каждой из них - QR-код для подписки на любимую газету, в каждом номере которой все о самых последних событиях на Кубани и в Адыгее. А еще на страницах «Комсомолки» - актуальные данные по коронавирусу в крае, а также полезные советы о том, как не подцепить заразу.

Акция у краснодарцев вызвала лишь положительные эмоции. Люди улыбались, брали маски и говорили спасибо. За 15 минут разошлись около 200 штук.

- О, это вещь нужная! Особенно для меня - я работаю в магазине продавцом, - сказала одна из горожанок Елена Николаевна.

За 15 минут разошлись около 200 штук.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Мы каждый день рассказываем нашим читателям о профилактических способах в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, теперь появилась возможность сказать все это в глаза своему читателю, - говорит корреспондент газеты Евгения Хилько. - У нас очень отзывчивые и все понимающие читатели, они благодарили меня и «Комсомолку» за помощь и заботу.

БУДЬ В КУРСЕ!

Важно правильно носить маску. Она уместна, если вы находитесь в местах массового скопления людей, в торговом центре, общественном транспорте, а также при уходе за больным. Однако на улице ее носить не нужно. Дышать свежим воздухом полезно.

Маска должна плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров. Оптимальный срок ношения одной маски – 2-3 часа, потом ее следует заменить.

НА ЗАМЕТКУ

Но все же помните - главная профилактика от коронавируса заключается, как это ни банально может прозвучать, в соблюдении гигиены и чистоты:

- Мойте руки регулярно с мылом либо обрабатывайте их антисептическими средствами, содержащими спирт.

- Если чихаете или кашляете, закрывайте рот салфеткой, а после сразу выбрасывайте ее. Если под рукой не оказалось салфетки, можно воспользоваться сгибом локтя - но тут же обработать руки.

- Держитесь на расстоянии от людей с кашлем и повышенной температурой.