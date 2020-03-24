2020-03-24T16:31:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Двое мужчин вернулись из Испании в Сочи и сбежали с карантина в Екатеринбург

Их уже нашли на Урале, где у них взяли анализы
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Мужчины купили билеты на самолет и отправились в ЕкатеринбургМужчины купили билеты на самолет и отправились в ЕкатеринбургФото: Иван ВИСЛОВ
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Двух беглецов, нарушивших правила самоизоляции после возвращения из США и Испании, обнаружили в Екатеринбурге. Мужчины сначала прибыли в Сочи и находились в частном доме, где они должны были провести 14 дней, чтобы исключить возможное распространение коронавирусной инфекции.

Но сдавать тесты они не стали, а когда к ним пришли медики с проверкой, оказалось, что мужчины покинули Сочи. К делу подключились правоохранительные органы. Выяснилось, что мужчины спокойно купили билеты на самолет в Екатеринбург и как ни в чем не бывало улетели.

- В управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступило уведомление от коллег из Краснодарского края, в котором говорится о нарушении двумя гражданами режима наблюдения. Проводится комплекс мероприятий по поиску этих людей. Им грозит административная ответственность за нарушение режима изоляции, — сообщают в оперативном штабе Свердловской области.

Поиски длились недолго. Мужчин, грубо нарушивших режим изоляции, обнаружили в Екатеринбурге уже на следующий день.

- Квартиры граждан посетили представители Роспотребнадзора и провели необходимую работу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Тесты на коронавирус они уже сдали, и если они дадут положительные результаты, то им может грозить уголовная ответственность по статье «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей». Подобное дело уже возбуждено в отношении ставропольского врача Ирины Санниковой, заразившей 11 пациентов коронавирусом после поездки в Испанию, о которой она не сообщила руководству и вышла на работу, нарушив режим изоляции.

В Краснодарском крае на лечении от коронавирусной инфекции находятся четыре пациента. В Свердловской области зарегистрировано 13 лабораторно подтвержденных случаев заражения СOVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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