2020-03-24T17:40:31+03:00
Спорт

ФК «Урожай» ответил на обвинения в договорном матче против «Интера»

В РФС уже началась проверка
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: ФК "Урожай"Фото: ФК "Урожай"
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Футбольный клуб «Урожай» ответил на обвинения в том, что матч ПФЛ против «Интера» из Черкесска был договорным. Ту встречу на стадионе «Кубань» «желто-зеленые» выиграли со счетом 3:0.

По данным СМИ, днем 13 марта букмекерские конторы резко снизили коэффициенты, зафиксировав большие ставки из Краснодара на победу «Урожая» с разницей более чем в один мяч. На момент начала встречи кубанский клуб шел на 14-м месте с 17-ю очками, гости были на 11-й строчке и имели 20 баллов.

- Для того, чтобы понять крупный результат и ход матча стоило провести хотя бы поверхностный анализ зимней селекции «Урожая» и «Интера»: краснодарцы усилились семью новичками, имевшими опыт выступления в ФНЛ и РПЛ, тогда как команда из Карачаево-Черкессии - потеряла ряд ведущих игроков, в том числе и лучшего бомбардира клуба. Не лишне было обратить внимание на победные результаты контрольных игр в новом составе «Урожая», в том числе с лидерами других дивизионов. Изучить материалы предыдущих двух игр между «Урожаем» и «Интером», - обращает внимание гендиректор «Урожая» Станислав Лысенко.

В клубе считают обвинения в договорном матче безответственными и подрывающими репутацию «Урожая», при этом основанными только на догадках и мнениях.

Руководство краснодарской команды выразило готовность к сотрудничеству с Российским футбольным союзом, если возникнет необходимость детально изучить ситуацию, и пообещало сообщать о результатах.

В РФС действительно начали проверку матча «Урожай» - «Интер», руководство Профессиональной футбольной лиги также намерено включиться в совместную работу, чтобы разобрать результат встречи на стадионе «Кубань».

Сейчас «Урожай» и «Интер» имеют по 20 очков и занимают 11-е и 12-е места в турнирной таблице зоны «Юг». Соревнования приостановлены как минимум до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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