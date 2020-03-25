«Купим еды и воды»: первоклассница с братом вызвались помочь всем, кто боится выходить из дома из-за коронавируса

Из-за угрозы распространения коронавируса медики советуют народу не выходить из дома без надобности, чтобы не подцепить инфекцию. Особенно это касается пожилых людей, которые больше всего подвержены заражению. На две недели отправлены на карантин и те, кто вернулся из заграницы или кто контактировал с путешественниками.

А чтобы люди, которые находятся в изоляции, ни в чем не нуждались, в городах страны создают волонтерские группы. Добровольцы доставят продукты, медикаменты и предметы первой необходимости.

В Краснодаре тоже создают такой штаб, но принимают волонтеров, которым уже есть восемнадцать. Поэтому десятилетний Захар Дьяконов и его семилетняя сестра Арина решили помогать людям сами – ни к кому не обращаясь.

Брат с сестрой напечатали объявления и расклеили их во всех подъездах своей многоэтажки: «Предлагаем помощь пожилым людям. С удовольствием сходим в магазин за продуктами и в аптеку за лекарствами. Захар и Арина». Детское объявление уже разлетелось по всем городским пабликам.

Детское объявление уже разлетелось по всем городским пабликам.Фото: Виталий КАРНАУХ

- Дети смотрели новости о коронавирусе, ведущая сказала, что больше всего к заражению предрасположены пожилые люди, поэтому их просят не выходить из своих домов. Я невзначай предложила ребятне дать объявление о том, что они могут помочь бабушкам и дедушкам. Захар воспринял идею всерьез, - рассказала «КП»-Кубань» мама школьников Ирина Дьяконова.

Брат с сестрой составили текст, попросили маму распечатать, и побежали расклеивать листики по подъездам – всего их шесть. Территория дома огорожена, так что воспользоваться помощью ребят могут только местные жильцы.

- Я детей предупредила, как только кто-то позвонит, сразу нужно узнать, из какой квартиры. Если меня дома нет, звонить мне, чтоб был контроль. Я готова сама ходить вместе с ними, так как они маленькие еще, - продолжает Ирина.

У детей – по мобильнику, поэтому в объявлении они опубликовали сразу два номера телефона - Арины и Захара. И с трубкой теперь не расстаются, все ждут звонков.

- Я постоянно думаю, может, кто-то позвонит, но нет, не звонят, - разводит ручками Арина. – А мне очень хочется помочь. У нас в школе сейчас каникулы, а потом еще две недели карантина. Как раз самое время творить добро!

Первоклассница знает, что надо совершать хорошие поступки.

- Как-то мы шли с подружками и нашли на земле 750 рублей, - продолжает Арина. – Они побежали в магазин и потратили деньги, не хотели слушать меня, хотя я говорила, что стоит поискать владельца. А потом на нашем доме появилось объявление, где дедушка просил вернуть потерянные им денежки. Конечно, моим подругам стало стыдно.

И подобных историй у Арины много. Так, в краску на днях она вогнала девочку, живущую по соседству. Та решила сорвать все объявления и выкинуть их. Пришлось рассказать маме, чтобы она провела с ней профилактическую беседу. Потому и лежит на компьютерном столе в комнате ребят стопочка готовых объявлений – их почти каждый день приходится клеить заново.

В Краснодаре первоклассница с братом вызвались помочь всем, кто боится выходить из дома из-за коронавируса.

- Друзья смеются над нами из-за этого, - с сожалением говорит Захар. – Они думают, что помогать пожилым – это по-детски. Наверное, их родители не научили уважать старших.

Не очень-то радует ребятишек и тишина в их телефонных трубках. Помощь пока никому не потребовалась. 10-летний Захар полагает, что виной всему – мошенники.

- Если бы не было так много мошенников, то нам бы позвонили, я в этом уверен. А так бабушки и дедушки думают, что объявления расклеили какие-то бандиты, которые хотят попасть к ним в квартиры, - сетует Захар.

А еще, бывает, позвонят парни со двора да посмеются в телефон над Ариной и Захаром. Но брат с сестренкой руки не опускают, на обидчиков зла не держат. Говорят, что они все же могут исправиться, однако при условии, что за воспитание возьмутся родители.

- Телефон с ними всегда – и засыпают, и просыпаются с ним в надежде, что кто-то позвонит и попросит о помощи, - говорит мама ребят Ирина Дьяконова.

Знают брат с сестрой и о том, что нужно соблюдать правила безопасности, чтобы не подхватить заразу.

- Сейчас вирус ходит, - говорит Арина. – У меня есть правила безопасности. Это – чистые руки. Где бы ты ни был, на улице, на рынке, в кинотеатре, как заходишь в дом, снимаешь куртку, локтем включаешь свет и прямиком мыть руки.

- А еще мы едим фрукты и овощи, делаем зарядку по утрам! Так что вируса не боимся, - заявляет Захар.

В свободное время Захар занимается плаванием, имеет первый юношеский разряд и состоит в школе олимпийского резерва. Арина же ходит в художественную школу и на танцы.