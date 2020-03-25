В Сочи горожане выбрали проект реконструкции набережной в Лазаревском

В Сочи уже не в первый раз проводят опрос общественного мнения с целью определить ответы на различные важные вопросы городской жизни. На этот раз власти курорта спросили у горожан на предмет того, на что именно целесообразней потратить средства, поступившие в городскую казну от курортного сбора. На суд сочинцев были представлены два варианта реконструкции приморской набережной в поселке Лазаревском.

Набережная в Лазаревском. Фото пресс-служба администрации Сочи

Опрос общественного мнения проводился на официальном сайте мэрии Сочи с 4 по 22 марта. В нём приняли участие 764 человека. Респондентам предлагалось выбрать одну из двух концепций благоустройства – проект архитектора Сергея Вьюхина или архитектурного бюро «ВГТ-проект». Большее количество голосов – 394 – отдано за предложение архитектора Вьюхина.

- Мы обратили внимание, что мнения жителей разделились с небольшим перевесом. В целом, горожанам понравились оба проекта. Теперь перед муниципалитетом стоит задача реализовать выбранную концепцию, - рассказала "КП"-Кубань" директор департамента курортов и туризма Светлана Батяйкина.

Набережная в Лазаревском. Фото пресс-службы администрации Сочи

Выбранный горожанами проект предусматривает продление прогулочной зоны на побережье в Лазаревском до 3 километров, до соседнего пляжа «Дельфин». Таким образом, существующие пляжи получат единую территорию для променада.

Набережная в Лазаревском. Фото пресс-служба администрации Сочи

На набережной предполагается разместить велодорожку. Благоустройство набережной включает в себя также как сохранение существующих, так и создание новых зеленых зон. Здесь предусмотрена установка новых скамеек, прокладка современных подземных коммуникаций и дренажных сооружений.