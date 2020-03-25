Александр Кокорин стал лучшим игроком марта в Российской премьер-лиге

Российская премьер-лига, приостановленная из-за угрозы распространения коронавируса до 10 апреля, подвела итоги четырех туров марта.

Лучшим игроком месяца признан нападающий «Сочи» Александр Кокорин, который феерично возобновил карьеру после перерыва на суд и тюремный срок за драку в центре Москвы.

Форвард сыграл четыре матча за свой новый клуб и забил три мяча (два в ворота «Оренбурга»), отдав одну голевую передачу. Больше мяча за игру в Тинькофф РПЛ Кокорин не забивал с лета 2014 года, когда он в форме «Динамо» сделал хет-трик во встрече с «Ростовом»

В двух встречах – против тульского «Арсенала» и «Краснодара» Кокорина признавали лучшим игроком.

- Спасибо всем, кто поддерживал меня в этом месяце. Это наша общая победа, - прокомментировал итоги месяца сам Кокорин.

А лучшим тренером марта признан главный тренер «Сочи» Владимир Федотов, для которого игры в этом месяце стали первыми у руля команды. Еще осенью он возглавлял «Оренбург».

Федотов возглавил команду в декабре, и под его руководством она уже поправила положение в турнирной таблице. После поражения от «Арсенала» сочинцы выиграли три встречи подряд и поднялись с последнего 16-го на 12-е место.

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