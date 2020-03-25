«Он совсем недавно женился»: стали известны подробности о курсанте, который разбился на учебно-тренировочном самолете L-39

ЧП случилось около 16 часов дня 25 марта в одной из кубанских станиц. На границе Тихорецкого и Новопокровского районов во время тренировочного вылета разбился летчик-курсант краснодарского летного училища Владимир Иванов.

- Он учился на 4 курсе, сам краснодарский, летная база армавирская, а в Тихорецке проходил практику, - рассказали «КП»-Кубань» однокурсники Владимира.

Собеседники также отметили, что их однокурсник был на хорошем счету у преподавателей училища.

Однокурсники говорят, что Вова был хорошим парнем. Фото: соцсети.

- Учился хорошо, на направлении истребительная авиация, у педагогов никогда к нему претензий или замечаний не было. Вова был адекватным парнем, со всеми с радостью общался, находил общий язык. В прошлом году, 5 октября, женился на своей девушке. Они вместе прекрасно смотрелись, были отличной парой, - отзываются о курсанте летчики-однокурсники. - Мы даже предположить не можем, почему его самолет потерпел крушение. Будем ждать результатов расследования.

Фото: соцсети.

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