Нерабочая неделя в Краснодаре: как будут работать торговые центры и магазины с 28 марта по 5 апреля

С 28 марта по 5 апреля по всей России по распоряжению президента объявлены выходными днями. Нерабочую неделю лучше всего провести дома, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Это очень важно и поможет сохранить здоровье многих людей.

Кроме того, на Кубани с 26 марта работу прекратили работу кинотеатры, фитнес-клубы, спортивные залы, детские досуговые центры и фудкорты. Прекращены все экскурсии, запрещено курение кальянов в заведениях. Тем не менее, двери всех торговых центров Краснодара будут открыты.

Галерея-Краснодар

С 26 марта в ТРЦ «Галерея Краснодар» временно приостановлена деятельность предприятий фуд-корта. Рестораны и кофейни «Мэни Пельмени», Чайхона №1 Easy, «Байхан», SURF COFFEE, COFFEESHOP, Ряженка, Cinnabon, Craft Coffee, LUBO открыты для посетителей. Кроме того, закрыт кинотеатр.

Остальные магазины продолжают работу в обычном режиме. МЕГА-Адыгея

ТЦ «Мега-Адыгея» продолжит работу в обычном режиме. Временно приостановлены мероприятия Детского клуба и концерты в соответствии с распоряжениями властей республики Адыгея. Ограничения работы фудкортов здесь пока не введены.

OZ Молл

Здесь с 26 марта все точки питания фудкортов работают только на вынос. Рестораны IL Patio, De Marco, «Грузинские каникулы», «Голый повар», столовая Buffet, кафе Cinnabon, Coffeeshop работают без изменений. Кроме того, приостанавливают работу кинотеатр, боулинг-центр и караоке, каток и детские развлекательные площадки. Все магазины остаются работать в штатном режиме.

СБС-Мегамолл

В ТРК «СБС Мегамолл» прекратили работу ресторанный дворик, кинозалы, детский город «Лесики», боулинг-парк, трогательный зоопарк, ресторан Ilona v maske, Ball center, паровозик «Чих-пых», бесплатный детский батут, развлекательный центр «Семь звезд». Магазины комплекса работают в штатном режиме.

ТЦ «Сказка»

С 26 марта приостановила работу детская площадка «HAPPY KIDS». Магазины ТЦ «Сказка» работают в стандартном режиме с 8:00 до 23:00.

ТРЦ «Красная площадь»

С 26 марта приостановили работу киноцентр, детские развлекательные центры, ледовый каток, батутные парки, фитнес-центры, ряд заведений общественного питания,другие детские, развлекательные, досуговые заведения.

Остальные магазины и сервисные объекты продолжают свою работу в обычном режиме – ежедневно с 10:00 до 22:00.

ТЦ «Галактика»

С 26 марта приостановил работу океанариум в «Галактике».

ТРЦ «Сити Центр»

С 26 марта приостановлена работа кинозалов и игровой площадки «Игратория». Рестораны и магазины работают в прежнем режиме.

ТК «Центр города»

С 26 марта предприятия фудкорта работают на вынос. Все магазины работают в обычном режиме с 10 до 22 часов ежедневно. Летники заведений продолжат работу на свежем воздухе.

Супермаркеты «Табрис»

Продолжат работу в штатном режиме, кроме того, доступна доставка продуктов сервисами «Антей» и «Бронибой».

«Ашан», METRO, «Лента», «Магнит», «Пятерочка» - все магазины сетей с 28 марта по 5 апреля продолжат работу в обычном режиме.

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