В Сочи спустя месяц нашли тело школьника, унесенного в море

29 марта стало известно о том, что в Сочи найдено тело одного из подростков, унесенного в море. Напомним, трагедия произошла вечером 25 февраля. Двое школьников в сочинском поселке Лазаревском смыло волной в море. Как позже выяснилось, ребята решили перейти устье реки Псезуапсе в месте, где она впадает в Черное море.

Тело погибшего вынесло на берег. Фото: предоставлено очевидцами.

По словам очевидцев, один из них зашел в воду по грудь, поскользнулся и упал. Двухметровая волна отнесла его на двадцать метров от берега. Пытавшегося спасти своего друга товарища также снесло волной.

Погибшего мальчика нашли спасатели. Фото: предоставлено очевидцами.

В поисковой операции были задействованы группы сотрудников МЧС на берегу, а также техника - вертолеты, катера и квадрокоптеры. Общая численность поисковиков была 260 человек.

В соцсетях опубликовали фотографии пропавших школьников. Фото: ЧП Сочи.

За две недели было обследовано: пешими группами 1364 км береговой линии, авиацией МЧС России - около 2545 квадратных километров акватории моря, судами - 1554 квадратных километров. Проведено 13 водолазных спусков, обследовано 11400 квадратных метров дна русла реки Псезуапсе и прибрежной зоны.

И вот спустя месяц тело одного из подростков нашли в Лазаревском районе курорта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/769495" frameborder="0"></iframe> В Сочи нашли тело одного из подростков, которого смыло волной в море в феврале.

- Его вынесло на берег одного из пляжей. Предположительно, это погибший 14-летний Никита Ш. Тело мальчика обнаружено без рук, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Родителям уже сообщили всю информацию.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что пропали два друга. 14-летний Сергей П. - ученик 8 класса школы-интерната № 2.

- Мальчик очень хороший, без проблем, - рассказали в школе про Сергея.

Его приятель Никита Ш. тоже учится в 8 классе, только в другой школе - № 75. Обоих мальчиков воспитывают только мамы. А семья Ш. – многодетная. Мать Сережи З. работают дворником, Никиты Ш. - воспитателем в детском саду.