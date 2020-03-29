2020-03-29T19:15:48+03:00
Общество

В Сочи спустя месяц нашли тело школьника, унесенного в море

Его друга до сих пор не обнаружили [фото, видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Мальчики решили перейти устье бурной реки Псезуапсе. Фото: соцсетиМальчики решили перейти устье бурной реки Псезуапсе. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

29 марта стало известно о том, что в Сочи найдено тело одного из подростков, унесенного в море. Напомним, трагедия произошла вечером 25 февраля. Двое школьников в сочинском поселке Лазаревском смыло волной в море. Как позже выяснилось, ребята решили перейти устье реки Псезуапсе в месте, где она впадает в Черное море.

Тело погибшего вынесло на берег. Фото: предоставлено очевидцами.

Тело погибшего вынесло на берег. Фото: предоставлено очевидцами.

По словам очевидцев, один из них зашел в воду по грудь, поскользнулся и упал. Двухметровая волна отнесла его на двадцать метров от берега. Пытавшегося спасти своего друга товарища также снесло волной.

Погибшего мальчика нашли спасатели. Фото: предоставлено очевидцами.

Погибшего мальчика нашли спасатели. Фото: предоставлено очевидцами.

В поисковой операции были задействованы группы сотрудников МЧС на берегу, а также техника - вертолеты, катера и квадрокоптеры. Общая численность поисковиков была 260 человек.

В соцсетях опубликовали фотографии пропавших школьников. Фото: ЧП Сочи.

В соцсетях опубликовали фотографии пропавших школьников. Фото: ЧП Сочи.

За две недели было обследовано: пешими группами 1364 км береговой линии, авиацией МЧС России - около 2545 квадратных километров акватории моря, судами - 1554 квадратных километров. Проведено 13 водолазных спусков, обследовано 11400 квадратных метров дна русла реки Псезуапсе и прибрежной зоны.

И вот спустя месяц тело одного из подростков нашли в Лазаревском районе курорта.

В Сочи нашли тело одного из подростков, которого смыло волной в море в феврале.

- Его вынесло на берег одного из пляжей. Предположительно, это погибший 14-летний Никита Ш. Тело мальчика обнаружено без рук, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Родителям уже сообщили всю информацию.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что пропали два друга. 14-летний Сергей П. - ученик 8 класса школы-интерната № 2.

- Мальчик очень хороший, без проблем, - рассказали в школе про Сергея.

Его приятель Никита Ш. тоже учится в 8 классе, только в другой школе - № 75. Обоих мальчиков воспитывают только мамы. А семья Ш. – многодетная. Мать Сережи З. работают дворником, Никиты Ш. - воспитателем в детском саду.

На поиски вылетел вертолет Ка-32 с четырьмя спасателями ЮРПСО на борту.Видео: пресс-служба ГУ МЧС региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «В Сочи двух подростков унесло в Черное море»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На въезде в Горячий Ключ выставили посты ДПС из-за коронавируса
Минздрав Адыгеи: Еще у двоих жителей подтвердилась коронавирусная инфекция
Появилось видео с места обнаружения тела школьника, унесенного в море в феврале
На Кубани полмиллиона масок получили работники соцслужб и полицейские
В Краснодаре 15-летний парень залез на вагон-цистерну и погиб от удара током
В Новороссийске возобновили водоснабжение после аварии
В Сочи остановили поток туристов через пост Магри
На Кубани из-за коронавируса активизировались мошенники
Россиянка сожгла 65 тысяч рублей, обеззараживая их от коронавируса
На Кубани женщине грозит тюрьма за фиктивную регистрацию иностранцев
В Новороссийске подачу воды после аварии планируются восстановить вечером 29 марта
В Сочи из Армении и Финляндии прибыли два самолета с россиянами на борту
В Краснодаре после аварии вернули воду горожанам
Коронавирус в Адыгее, новости на 29 марта 2020 года: с подозрением на COVID-19 госпитализировано 7 человек
В Новороссийске порывом ветра сдуло в море сотрудницу Минтранса России
В Краснодаре 20 многоэтажек остались без холодной воды
В Сочи с 30 марта закрывают границу с Абхазией
Коронавирус в Краснодарском крае, новости на 29 марта 2020 года: с подозрением на COVID-19 госпитализировано 357 человек
Власти Краснодара объяснили, почему в городе продолжают работать ярмарки
Полицейские выясняют обстоятельства массовой аварии в Краснодаре
В Сочи из-за коронавируса ограничили морские прогулки и рыбалку
На Кубани объявили экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности
На Кубани осудят членов преступного сообщества за мошенничество в 7 миллионов рублей