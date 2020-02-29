В Сочи продолжаются поиски мальчиков, которых унесло в море

29 Февр. 2020 2020-02-29T12:24:55+03:00

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Ночью 28 февраля в Сочи был организован мониторинг береговой полосы. Пешие группы обследовали 149 километров от реки Псоу в Адлерском районе до поселка Шепси Туапсинского района.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

- В 07:00 в субботу вылетел вертолет Ка-32 с тремя спасателями на борту. Авиацией МЧС России обследовано более 300 квадратных километров акватории моря. Также работали плавсредства. Водолазные спуски из-за непогоды не применялись, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Мальчиков ищут уже четвертые сутки, в операции задействованы группы сотрудников МЧС на берегу, а также техника - вертолеты, катера и квадрокоптеры. Общая численность поисковиков на данный момент составляет 260 человек.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Напомним, 14-летние подростки пропали 25 февраля в Черном море. Они решили перейти реку Псезуапсе по небольшому участку суши, насыпи из гальки, в том месте, где она впадает в море. В тот день в Сочи был сильный ветер, море штормило. Один из ребят пошел вперед, зашел в воду по грудь, поскользнулся и упал. Двухметровая волна накрыла его и отнесла на несколько метров от берега. Друг кинулся его спасать, но и его тоже снесло волной.

ИСТОЧНИК KP.RU