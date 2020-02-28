«Они не чувствовали себя в опасности»: в Сочи продолжаются поиски унесенных в море детей

Два друга - 14-летние Никита Ш. и Сергей П. пропали 25 февраля в Черном море. Подростки решили перейти реку Псезуапсе по небольшому участку суши, насыпи из гальки, в том месте, где она впадает в море. В тот день в Сочи был сильный ветер, море штормило, но ребят это не остановило. Закатив по колено штаны, они продолжали идти. Один из ребят пошел вперед, зашел в воду по грудь, поскользнулся и упал. Двухметровая волна накрыла его и отнесла на несколько метров от берега. Друг кинулся его спасать, но и его тоже снесло волной.

Устье реки Псезуапсе Фото ВК "Я люблю Лазаревское"

Их путь по руслу реки сняли на видео люди, которые гуляли на набережной.

- Что вы делаете? Возвращайтесь обратно! - кричали они мальчишкам.

Но Никита и Сергей не слышали их из-за ветра. Очевидцы и вызвали спасателей. И хотя сотрудники МЧС приехали очень быстро, сразу найти подростков не смогли из-за шторма.

- В тот вечер в море был пятибалльный шторм, - рассказали в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - Поиск в открытом море при этом невозможен. Мы искали ребят на берегу, подключилась полиция, служба спасения, даже бригада скорой медицинской помощи шерстила пляж.

Трагедия всколыхнула Сочи. Учителя школ, где учатся мальчики, друзья, соседи, просто незнакомые люди стараются помочь, чем могут семьям пропавших детей.

Очевидец, мама в декретном отпуске Вера Марченко, сообщила, что в тот вечер совершенно случайно находилась на месте трагедии.

- 25 февраля мы с мужем забрали дочь из садика и поехали на пляж на прогулку. Мы приехали на море примерно в 17:40. Тут ехать десять минут. Мальчиков мы не видели сначала. Я фотографировала свою семью, природу, море, шторм, небо. В этот день был необыкновенно красивый закат, - рассказала Марченко. Во время съемок она заметила, как школьники перебегают с пляжа «Чайка» по косе на островок в устье реки Псезуапсе.

- Они играли, прыгали на этом островке, они не чувствовали себя в опасности, - продолжила очевидец.

Фото пресс-службы администрации Сочи

Девушка обратила внимание, что в этот момент волны стали увеличиваться, и они с мужем замахали руками, чтобы мальчики покинули опасное место. Дети убежали, но скоро опять вернулись

- На моем видео – один мальчик падает, его уносит и там видно, как я выключаю камеру, и мы вызываем МЧС, - отметила Марченко.

Пропавший 14-летний Сергей З. - ученик 8 класса школы-интерната № 2.

- Мальчик очень хороший, без проблем, - рассказали в школе про Сергея.

Как только учителя узнали о случившемся, немедленно выехали на место, чтобы помогать с поисками.

Никита Ш. тоже учится в 8 классе, только в другой школе - № 75.

Обоих мальчиков воспитывают только мамы. А семья Ш. – многодетная. Мать Сережи З. работают дворником, Никиты Ш. - воспитателем в детском саду.

Мальчиков ищут третий день, в операции задействованы группы сотрудников МЧС на берегу, а также техника - вертолеты, катера и квадрокоптеры. Общая численность поисковиков на данный момент составляет 260 человек.

Фото администрации Сочи

Начальник Лазаревского поисково-спасательного подразделения Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Михаил Цыпин сообщил «КП»-Кубань» подробности операции.

- Дежурная смена прибыла на место в 18:19-18:20 25 февраля. Визуально ребят в это момент мы уже не наблюдали. Мы срочно начали поиски, был собран весь личный состав подразделения. На месте происшествия мы выставили освещение, всю ночь проводили визуальный поиск на берегу моря. С утра задействовали вертолет, катер, так же был привлечен отдел беспилотных летательных аппаратов, на следующий день - водолазы. На данный момент поиски продолжаются, их район расширен на 35 километров – от санатория «ВВС» до Нижнего Макопсе, - обратил внимание Цыпин.

Фото администрации Сочи

По его словам, за время проведения поисково-спасательной операции поступали несколько сигналов от жителей, что на поверхности моря они видели какие-то предметы.

- Каждая подобная информация тщательно проверяется, мы отправляем на место группу. Но пока все сигналы были ложными. Находили только покрышки или буйки, - заключил начальник Лазаревского поисково-спасательного подразделения.