Горит уже 11 часов: площадь пожара в Краснодарском крае выросла до двух тысяч квадратных метров

Пожар, вспыхнувший под Анапой утром 31 марта, тушат больше 100 спасателей. Напомним, о возгорании сообщили водители, заметившие черные клубы дыма. Когда спасатели приехали на место, оказалось, что в плавневой зоне горит камыш.

Крупный пожар под Анапой тушат уже 11 часов Видео: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Огонь распространился на территории 400 квадратных метров. Однако, уже через три часа, общая площадь возгорания увеличилась до 1200 квадратов.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В тушении задействовали восемь единиц техники и 42 человека личного состава.

- Более того, к месту ЧП приехала оперативная группа ГУ МЧС по Краснодарскому краю, а также аэромобильная группировка в составе 30 человек личного состава и трех единиц техники, - сообщали в ведомстве.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Однако пламя не могут потушить уже больше 11 часов. Площадь пожара увеличилась до двух тысяч квадратов. Тушение огня осложняют сильный ветер и засушливая территория. Для пожарных был организован подвоз воды.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- Для тушения труднодоступных мест было задействовано одно судно, - уточняют в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Для мониторинга обстановки применяется беспилотный летательный аппарат.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По последним данным, возгорание удалось локализовать, однако огнеборцы продолжают свою работу.

Что стало причиной возгорания, позднее выяснят специалисты. По одной из версий, местные жители жгли траву, а из-за сухой погоды пламя стало разрастаться.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

А тем временем, в региональном МЧС напоминают - в Краснодарском крае сохраняется высокая пожароопасность.

- Наблюдается небольшое снижение температуры и осадки но класс пожароопасности остался на прежнем уровне. Все сухое, ветер, - сказали в ведомстве. - Из-за значительного увеличения загорания сухой травы, растительности и камыша в 42 муниципальных образованиях введен особый противопожарный режим.