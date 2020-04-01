2020-04-01T22:36:53+03:00
Общество

Карантин в Краснодаре: как город выглядит с высоты в условиях самоизоляции

Во время карантина в Краснодаре улицы опустели[фото, видео]
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Краснодар с высоты в условиях карантина.

Краснодар с высоты в условиях карантина Фото: Виталий ТИМКИВ

Краснодар с высоты в условиях карантинаФото: Виталий ТИМКИВ

Карантин в Краснодаре ввели 31 марта в 18:00. С этого момента всем в городе нужно сидеть дома. А выходить на улицу разрешается только в случае крайней необходимости - в магазин, аптеку, выгулять собаку или съездить на работу. Но трудятся только те, без кого город не сможет нормально существовать - предприятия непрерывного цикла.

Машинам без специального пропуска выезжать на улицы запрещено.

Развязка на Ростовском шоссе Фото: Виталий ТИМКИВ

Развязка на Ростовском шоссеФото: Виталий ТИМКИВ

Фотокор "Комсомолки" поднял в небо квадрокоптер и снял, как выглядит Краснодар в условиях карантина.

Парковка у "Красной площади" непривычно пустая Фото: Виталий ТИМКИВ

Парковка у "Красной площади" непривычно пустаяФото: Виталий ТИМКИВ

Полетал над городом в районе "Красной площади" как раз вечером, когда в обычное время все возвращаются с работы домой.

Парковка у "Красной площади" непривычно пустая Фото: Виталий ТИМКИВ

Парковка у "Красной площади" непривычно пустаяФото: Виталий ТИМКИВ

Но сейчас - карантин!

Город пуст.

Краснодар с высоты в условиях карантина.

Транспортная развязка в районе "Красной площади" Фото: Виталий ТИМКИВ

Транспортная развязка в районе "Красной площади"Фото: Виталий ТИМКИВ

Машин и правда стало меньше на улицах. Даже непривычно видеть столицу Кубани такой - без заторов и загруженных дорог. По трассам, конечно, ездят машины, но их очень мало.

Развязка в районе Ростовского шоссе Фото: Виталий ТИМКИВ

Развязка в районе Ростовского шоссеФото: Виталий ТИМКИВ

Видимо, едут те, кто успел получить специальные пропуска для свободного передвижения по Краснодару. Не видно и людей - все сидят по домам.

Райн улицы Петра Метальникова. По припаркованным у многоэтажек машинам видно, что народ сидит дома Фото: Виталий ТИМКИВ

Райн улицы Петра Метальникова. По припаркованным у многоэтажек машинам видно, что народ сидит домаФото: Виталий ТИМКИВ

В районе улицы Петра Метальникова машин больше - они припаркованы у многоэтажек. Видно, люди сидят по домам, авто оставили на парковках.

Краснодар в условиях карантина Фото: Виталий ТИМКИВ

Краснодар в условиях карантинаФото: Виталий ТИМКИВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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