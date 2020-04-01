Карантин в Краснодаре: как город выглядит с высоты в условиях самоизоляции
Краснодар с высоты в условиях карантина.
Краснодар с высоты в условиях карантинаФото: Виталий ТИМКИВ
Карантин в Краснодаре ввели 31 марта в 18:00. С этого момента всем в городе нужно сидеть дома. А выходить на улицу разрешается только в случае крайней необходимости - в магазин, аптеку, выгулять собаку или съездить на работу. Но трудятся только те, без кого город не сможет нормально существовать - предприятия непрерывного цикла.
Машинам без специального пропуска выезжать на улицы запрещено.
Развязка на Ростовском шоссеФото: Виталий ТИМКИВ
Фотокор "Комсомолки" поднял в небо квадрокоптер и снял, как выглядит Краснодар в условиях карантина.
Парковка у "Красной площади" непривычно пустаяФото: Виталий ТИМКИВ
Полетал над городом в районе "Красной площади" как раз вечером, когда в обычное время все возвращаются с работы домой.
Парковка у "Красной площади" непривычно пустаяФото: Виталий ТИМКИВ
Но сейчас - карантин!
Город пуст.
Краснодар с высоты в условиях карантина.
Транспортная развязка в районе "Красной площади"Фото: Виталий ТИМКИВ
Машин и правда стало меньше на улицах. Даже непривычно видеть столицу Кубани такой - без заторов и загруженных дорог. По трассам, конечно, ездят машины, но их очень мало.
Развязка в районе Ростовского шоссеФото: Виталий ТИМКИВ
Видимо, едут те, кто успел получить специальные пропуска для свободного передвижения по Краснодару. Не видно и людей - все сидят по домам.
Райн улицы Петра Метальникова. По припаркованным у многоэтажек машинам видно, что народ сидит домаФото: Виталий ТИМКИВ
В районе улицы Петра Метальникова машин больше - они припаркованы у многоэтажек. Видно, люди сидят по домам, авто оставили на парковках.
Краснодар в условиях карантинаФото: Виталий ТИМКИВ
ИСТОЧНИК KP.RU
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