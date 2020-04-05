Карантин в номере: в отелях Сочи остаются около 6700 туристов

В Сочи в гостиницах и санаториях сейчас остаются около 6700 туристов. Хотя, курорт, как и вся территория Краснодарского края, закрыт на карантин.

- Все эти гости прибыли в наш город до 28 марта - дня, когда на Кубани ввели жесткие ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса, - пояснили «КП»-Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

Напомним, что, в начале нерабочей недели, 30 апреля, на курорте было более 52 тыс. отдыхающих, которые восприняли карантин как каникулы. В тот же день из Сочи начался массовый отъезд отдыхающих.

На площади у мэрии Сочи пустоФото: Юлия БАРАНОВА

По данным пресс-службы мэрии Сочи, за последние трое суток курорт покинули более 7000 гостей, в том числе - 5200 - самолетом и 2000 - поездом.

- Все туристы уедут из Сочи в ближайшее время. Пока они находятся на курорте и строго должны соблюдать все необходимые ограничения из-за карантина, - прокомментировал ситуацию сайту «КП»-Кубань» заместитель директора департамента курортов и туризма администрации Сочи Сергей Доморат. - Туристам запрещено покидать территорию здравницы, где они находятся. Санаторные рестораны работают в очень ограниченном режиме, питание отдыхающим доставляется в номер. А новых туристов все базы размещения Сочи не принимают. В отелях, санаториях и пансионатах бронирование приостановлено до 1 июля.

Владельцы здравниц - нарушители карантина несут не только административное наказание, их объект размещения закрывают. За этим строго следят мониторинговые группы. Например, отель «Феникс» в Лазаревском районе Сочи суд закрыл на 3 месяца за нарушение карантина

В Сочи закрылись все горнолыжные курорты Красной Поляны: остановлены канатные дороги, перекрыты трассы, нет доступа на территорию для прогулок. Например, на площадь у нижней станции канатных дорог «Лаура» горно-туристического центра «Газпром» уже не пускают ни машины, ни людей.

Те туристы, которые сейчас отдыхают в Сочи, не выходят из номеровФото: Юлия БАРАНОВА

В Сочи все точки общественного питания: рестораны и кафе - временно прекратили работу. Закрыты для посещения все парки культуры и отдыха, набережные у моря и на реках, туристическо-экскурсионные объекты Кавказского биосферного заповедника и Сочинского национального парка. Торгово-развлекательные центры на замке, прекращены все экскурсионные программы экскурсии, в том числе в городских музеях.

Курорты Красной Поляны тоже пустыеФото: Юлия БАРАНОВА

В период карантина жителям и гостям края запрещено без необходимости выходить из дома. Нарушителей наказывают штрафами. А за подделку пропуска грозит уголовная ответственность.

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Краснодарский край вводит дополнительные жесткие меры из-за угрозы распространения коронавируса. С 28 марта по 5 апреля курорты Кубани перестают принимать туристов. - В дни, объявленные главой государства нерабочими, край вводит дополнительные жесткие ограничительные меры, - сообщают в администрации Краснодарского края. - В этот период гостиницам и другим средствам размещения, объектам санаторно-курортного лечения и отдыха следует приостановить бронирование и заселение граждан (читайте далее)