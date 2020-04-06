Главврач краевой инфекционной больницы Сергей Зотов о коронавирусе в Краснодаре: Взрывного роста нет

Главный врач краевой инфекционной больницы Сергей Зотов рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Краснодаре. По его словам, единственный способ остановить распространение болезни – карантин и самоизоляция.

- У нас было 2 месяца, чтобы посмотреть, что происходит в мире, проанализировать и сделать свои выводы. Сейчас также нет лекарственных средств, которые могли бы предотвратить это заболевание. Вакцина пока в стадии разработки. Сейчас единственный способ прервать или остановить распространение вируса – это карантинные меры, в частности, самоизоляция. Это доказано ситуацией и в Китае, и в Европе, - отметил Сергей Зотов.

По словам специалиста, краевая инфекционная больница полностью готова к приему больных коронавирусом, но койки пока стоят пустыми. Тем не менее количество пациентов постепенно растет.

Главврач краевой инфекционной больницы Сергей Зотов о коронавирусе в Краснодарском крае.

- Небольшой прирост, который есть в Краснодаре, связан только с так называемой накопленной заболеваемостью, которая была до введения карантина. Мы получали приехавших из-за рубежа туристов. Кого-то мы госпитализировали, а контактных наблюдали – сейчас они и дают прирост заболеваемости, так как у болезни прошел 14-дневный инкубационный период, и она проявилась, - рассказал врач.

При этом Сергей Зотов отмечает, что количество вызовов спецбригад скорой помощи снизилось. Главврач краевой больницы рассказал, что под угрозой заболевания не только пожилые жители города.

- Опираясь на зарубежный опыт, мы больше беспокоились о категории пожилых и престарелых жителей. Но получается, что сейчас нужно обратить пристальное внимание как раз на молодых активных людей, подвижных и коммуникабельных, - добавил специалист.

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