2020-04-07T15:57:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Аграрии Кубани на карантин не уходили

Все предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности края продолжают работать
Евгения ОСТРАЯ
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Сельхозтоваропроизводители могут передвигаться без спецпропусковСельхозтоваропроизводители могут передвигаться без спецпропусковФото: Кирилл ВЕРШИНИН
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В Краснодарском крае продолжает действовать жесткий карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Большая часть предприятий и организаций перешла на удаленный способ работы или вовсе остановила на время производство. Деятельность других, связанных с жизнеобеспечением населения Кубани, регламентирует документ, подписанный губернатором региона Вениамином Кондратьевым. Так, в перечень сфер, чье бесперебойное производство стратегически необходимо не только краю, но и всей стране, вошло сельское хозяйство.

- Пищевая промышленность в крае не остановилась и не остановится. Карантин не распространяется на пищевые и перерабатывающие предприятия. Все они продолжают работать. Это предприятия, связанные с жизнедеятельностью людей, поэтому их стабильное бесперебойное функционирование – персональная ответственность глав муниципалитетов, – сказал Вениамин Кондратьев.

Напомним, вчера, 6 апреля, было заявлено, что на темпы посевной кампании ограничительные меры не повлияли. Фермерские хозяйства обеспечены горюче-смазочными материалами, а трактора и другие сельхозмашины могут ездить по территории Краснодарского края без спецпропусков.

Ранее губернатор Кубани заявил, что с 12 апреля откроются ярмарки, рынки, парикмахерские, СТО, химчистки, если эпидобстановка не ухудшится. Все, что связано с жизнедеятельностью людей. При этом проезд по краю будет все еще ограничен, а гражданам следует соблюдать режим самоизоляции.

- Муниципальный транспорт продолжит работу в сокращенном режиме. Напоминаю, в крае до 30 апреля - нерабочие дни, объявленные президентом страны, - добавил губернатор.

Напомним, карантин в Краснодарском крае был введен 31 марта, а 5 апреля его продлили еще на неделю – до 12 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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