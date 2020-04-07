Аграрии Кубани на карантин не уходили

В Краснодарском крае продолжает действовать жесткий карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Большая часть предприятий и организаций перешла на удаленный способ работы или вовсе остановила на время производство. Деятельность других, связанных с жизнеобеспечением населения Кубани, регламентирует документ, подписанный губернатором региона Вениамином Кондратьевым. Так, в перечень сфер, чье бесперебойное производство стратегически необходимо не только краю, но и всей стране, вошло сельское хозяйство.

- Пищевая промышленность в крае не остановилась и не остановится. Карантин не распространяется на пищевые и перерабатывающие предприятия. Все они продолжают работать. Это предприятия, связанные с жизнедеятельностью людей, поэтому их стабильное бесперебойное функционирование – персональная ответственность глав муниципалитетов, – сказал Вениамин Кондратьев.

Напомним, вчера, 6 апреля, было заявлено, что на темпы посевной кампании ограничительные меры не повлияли. Фермерские хозяйства обеспечены горюче-смазочными материалами, а трактора и другие сельхозмашины могут ездить по территории Краснодарского края без спецпропусков.

Ранее губернатор Кубани заявил, что с 12 апреля откроются ярмарки, рынки, парикмахерские, СТО, химчистки, если эпидобстановка не ухудшится. Все, что связано с жизнедеятельностью людей. При этом проезд по краю будет все еще ограничен, а гражданам следует соблюдать режим самоизоляции.

- Муниципальный транспорт продолжит работу в сокращенном режиме. Напоминаю, в крае до 30 апреля - нерабочие дни, объявленные президентом страны, - добавил губернатор.

Напомним, карантин в Краснодарском крае был введен 31 марта, а 5 апреля его продлили еще на неделю – до 12 апреля.