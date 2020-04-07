В Краснодаре волонтеры разносят горячие обеды старикам и свежий выпуск "Комсомолки"

Уже больше недели Кубань живет в условиях жесткого карантина. Выходить на улицу людям запрещено без строгой необходимости - разве что в магазин сходить и аптеку, а еще - навестить пожилых родственников. Люди, которым за 65 лет - находятся в зоне риска, и им медики советуют не выходить даже в магазин, чтобы не подхватить коронавирусную инфекцию.

Но не у всех стариков есть близкие, готовые в любую минуту приехать с продуктами и лекарствами. Поэтому в Краснодаре и в других городах края работают волонтеры.

Они разносят товары первой необходимости людям.

Работа волонтеров. Фото: Сергей Урайкин

- Вторую неделю ежедневно с наставниками и активистами "Кубсомола" доставляем горячие обеды ветеранам, пожилым и нуждающимся людям, - рассказал сайту "КП"-Кубань" председатель краевой молодежной общественной организации Сергей Урайкин. - Для нас нет чужих бабушек и дедушек, и наш долг реагировать на их просьбы, помогать и поддерживать.

Вместе с горячими обедами, волонтеры разносят и свежий выпуск "Комсомольской правды". Также активисты раскладывают газету по почтовым ящикам - чтобы жители города получали свежую прессу.

Волонтеры приходят к старикам с продуктами. Фото: Сергей Урайкин

Кстати, все волонтеры тщательно соблюдают меры безопасности - они ходят в перчатках, в медицинских масках. А перед тем, как отправиться к людям, измеряют температуру.

Активисты призывают краснодарцев сидеть дома во время карантина, и, если необходимо, обращаться к ним за помощью. Оставить заявку волонтерам можно по телефону: 8 (800) 200-34-11. Горячая линия работает круглосуточно.

ВАЖНО

Волонтеры не приходят без приглашения! Они идут по конкретному адресу только после того, как им позвонят люди и попросят привести продукты и обеды. Не открывайте дверь людям, которые пришли без приглашения и представляются волонтерами!

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Марафон хороших дел с «Комсомолкой»

Сейчас, когда вся Кубань ушла на карантин, когда запрещено выходить из дома, а передвигаться по улицам городов и станиц можно только имея специальный пропуск, "Комсомолка" запускает "Марафон хороших дел". Мы совершенно бесплатно предоставляем свою площадку для тех, кто работает в это непростое время - из дома, из офиса - да откуда угодно! Для тех, кто готов помогать людям, кому есть что предложить, чтобы в это непростое время скрасить режим самоизоляции (продолжение)