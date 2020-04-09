2020-04-09T11:56:21+03:00
Происшествия

В деле об убийстве 32-летней женщины, пропавшей после поездки на Blablacar из Петербурга в Туапсе, появились подозреваемые

После двух месяцев поисков следствие пришло к выводу, что Ксения Литвинова погибла
Ева МУР@kp_kuban
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Ксения ЛитвиноваКсения Литвинова
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Сложный клубок передвижений 32-летней Ксении Литвиновой сейчас пытаются распутать следователи. В новогоднюю ночь молодая женщина отправилась из Петербурга в Туапсе (транзитом через Краснодар) на попутной машине сервиса Blablacar. В последний раз она отзвонилась подруге, с которой разговаривала по нескольку раз на дню, 2 января (по амурскому времени), сказав, что до кубанской столицы осталось каких-то пару часов. Но водитель и попутчики утверждают сейчас, что Ксения вышла, не доехав до Краснодара чуть больше 400 километров.

Спустя два месяца поисков (о пропаже Ксении близкие заявили только в конце января) у правоохранителей наметилась разгадка этой странной истории.

- Близкие теперь почти не сомневаются, что Ксюши нет в живых. Кроме того, из ростовского отдела следственного комитета ее матери присылают официальные письма, - рассказывает "КП" - Кубань" соседка женщины по квартире в Амурской области.

Именно Александра первой забила тревогу, когда Ксения не отзвонилась ей по квартплате. Свое жилье в Белогорске она сдавала, а деньги с арендодателей забирала соседка.

- Такого никогда не было, чтобы она не позвонила и не дала мне знать, куда и сколько ей перечислять, - рассказывала Александра два месяца назад.

После того как выяснилось, что до места назначения Ксения не доехала, а в Каменске-Шахтинском, где по словам ее попутчиков, женщина внезапно вышла из попутки, ее никто не видел, следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

- Сейчас у них есть подозреваемые, но в интересах следствия, кто они, не сообщается, - говорят родные Ксении Литвиновой.

Напомним, а Белогорске у нее остался пятилетний сын. Сейчас мальчик живет с бывшим мужем Ксении.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

32-летняя женщина, пропавшая после поездки на Blablacar из Петербурга в Туапсе, намеренно путала следы

Хозяйке комнаты Ксения Литвинова сказала, что возвращается в Белогорск к сыну, а подруге — что в Краснодар (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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