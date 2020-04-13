2020-04-13T17:22:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Записки второклассника: Испытание «дистанционкой»

Ученик одной из кубанских школ внезапно осознал, что школа теперь в Whatsapp
Евгения ОСТРАЯ
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Так началось утро школьника во время угрозы распространения коронавирусаТак началось утро школьника во время угрозы распространения коронавирусаФото: Евгения ОСТРАЯ
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Сегодня, 13 апреля, школы в Краснодарском крае официально (и впервые в своей истории) приступили к учебному процессу на удаленке. Пугающее (для обеих сторон – учеников и учителей) событие анонсировали с начала апреля, когда должны были окончиться весенние каникулы перед последней четвертью в учебном году. Но начать не решались еще несколько дней.

- В четверг весь наш класс одновременно должен выйти на платформу «Якласс», получить от меня проверочные задания и выполнить их. Нужно, чтобы максимальное число ребят присутствовали, испытываем, выдержит ли платформа, - осведомила накануне классная дама Егора Добрюхи, ученика 2 «Б».

Платформа, судя по всему, выдержала. Потому что уже к полудню того же дня в адрес родителей, выводивших своих детей в сладостный мир Интернет-знаний, пришли благодарности.

- Все хорошо, отдыхайте до понедельника, - вновь сообщила учительница.

Обычно болтливые в группе родители второклассников затаились.

«Нам с мамой понравилось проходить тесты на «Яклассе». Особенно маме. Она так радуется, когда задачки наши второклассные удается решить».

Правда, к тому моменту, когда Егор обнаружил себя в топе одноклассников (рейтинг учеников на платформе «Якласс»), там наметились явные лидеры.

- Начать бой за знания? - предлагала образовательная платформа целую серию тестов из школьной программы. За каждый из них присваивается от 1 до 5 баллов. Выполнив таких с десяток, можно существенно подрасти в глазах класса, а главное - в собственных.

«Ничего не пойму. Золотая медаль, по версии «Якласса» у Машки Рюминой. А она двоечница!».

Все выходные под бдительным оком родительским Егор догонял и обгонял одноклассников. Машка Рюмина застыла на цифре 777 (по другую сторону дисплея проглядывало азартное лицо ее родителя) и сдала позиции новым лидерам. Но это по-прежнему был не Егор.

«Не знаю, я так никогда их не догоню. Весь день что ли за компьютером сидеть?!».

Но в семье к тому моменту догадались, что на оценках в четверти рейтинг «Якласса» вряд ли отразится. Благо, классная дама Егора – старой закалки – не верит «всем этим новомодным штучкам». На следующий день в этом убедились не только родители Егора.

Затишье в четвертой по счету классной группе в Whatsapp закончилось накануне эпохального события.

- Уважаемые родители, с завтрашнего дня, 13 апреля, мы начинаем полноценный учебный процесс..., - оповестила о неизбежном классный руководитель... - Всем нам тяжело, но необходимо пройти этот путь.

Обычно Егор учится во вторую смену. Но эпидемия коронавируса внесла в этот постоянный и привычный график второклассника свои коррективы. 8-летку уложили раньше обычного: «Чтобы встал пораньше». По всем действиям родителей мальчишке было понятно, они растеряны.

«Папа с утра - на работу, мама – к станку (она сама так говорит про свой ноутбук и работу на удаленке). Что делать с моим обучением, не представляют».

Обычно безотказных в вопросах воспитания (дошкольного в том числе) бабушку с дедушкой из-за коронавируса приказано обходить стороной. К ним сейчас не то, что с задачкой по математике, с заказом на пельмени – на пушечный выстрел.

В 9.00 задания для второклассников посыпались как из рога изобилия. В новом классном чате объявилась даже учительница по «физре» со скриншотами из учебника по гимнастике.

- Между уроками – перемены. Сидеть за компьютером ребенок должен не больше 15 минут, - сообщила учительница, и в этот момент в каждой квартире Егорова одноклассника создалась мини-система образования нашей страны. – После работы в «Яклассе» берем тетради и записываем число и классную работу.

«Мы с мамой выполнили работу в «Яклассе», потом сели за письменный стол с классной работой. Через 15 минут вышли на кухню для перемены, а после нее на физ-ру в соседнюю комнату с «вотсапом» от Людмилы Константиновны. Потом тоже сделали с русским и чтением. Потом сделали домашку и отправили фотки из тетрадки с ней Валентине Семеновне (училке). Теперь ждем оценку. По почте...наверное».

К станку-ноутбуку мама Егора в этот день так и не встала, переживая только об одном – как мини-система образования ее сына справится с этой задачей, когда карантин для нее отменят, а для школ – нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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