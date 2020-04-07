Дистанционное обучение школьников в Краснодаре: когда начнется и как будет проходить

Из-за ситуации с коронавирусом у краснодарских школьников пока каникулы – отдыхать ребятня будет до 11 апреля. А сразу после – учеба продолжится. Правда, в домашнем режиме. Мы узнали, когда начнется и как будет проходить дистанционное обучение школьников в Краснодаре.

Итак, с 30 марта школьникам уже проводят внеурочные занятия, так сказать, чтобы протестировать систему. Начали специально в «мягком» формате, чтобы дети и учителя привыкли. А вот с 13 апреля все учебные заведения города перейдут на дистанционное обучение.

- Это не обучение, а квесты, игры, занятия для детей во внеурочное время, - уточнили в департаменте образования Краснодара. - Таким образом, опробуем систему дистанционного обучения, чтобы с 13-го числа приступить к проведению уроков, начать работу электронного журнала.

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

- Важно понимать, дистанционный формат не равен интернет-обучению, - говорит министр образования Краснодарского края Елена Воробьева. - Дистанционной формат – это обучение на расстоянии, в том числе с применением электронных ресурсов.

Поэтому сейчас каждое учебное заведение определяет, какую интернет-платформу для дистанционного обучения будет использовать. Например, «Учи.ру». Здесь всегда предоставлялся бесплатный неограниченный доступ ко всем ресурсам для школ и учителей, а также для учеников, когда те занимаются вместе с педагогом. А недавно на сервисе появилась возможность проводить онлайн-трансляции уроков с учителями с 1-го по 8-е классы, вебинары для преподавателей и директоров школ об организации дистанционного обучения, экспресс-курс подготовки к ОГЭ по математике.

Еще одна платформа – «Российская электронная школа». Она создана для школьников с 1-го по 11-й класс. Лучшие учителя России собрали полный курс обучения.

Платформу «Якласс», где собрано множество заданий по различным направлениям. К примеру, в разделе «предметы» в каждой теме есть теория — ученики могут самостоятельно изучать школьную программу или обращаться за справкой, если у них возникнут затруднения при выполнении заданий. Удобна платформа и для учителей. Педагог может выдавать учащимся проверочные работы. Система генерирует уникальный вариант для каждого ученика, обеспечивая защиту от списываний. Работы проверяются автоматически, оценка выставляется в электронный журнал, тем самым учитель экономит время.

Кстати, важный нюанс - интервал самого урока сократится. Если в школе за партой ученик сидит 45 минут, то дома – 30.

- При этом, если урок будет проходить в формате онлайн, то само взаимодействие с компьютером составит 15–20 минут, - объясняет Елена Воробьева. - Никто не посадит ребенка на семь часов перед экраном. Отдых и перемены будут соблюдаться.

Педагоги также просят, чтобы родители готовы были помогать дома детям (а «дистанционка» того требует, особенно в начальной школе).

КАК ДЕТИ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ЗАДАНИЯ

На смену бумажному дневнику придет электронный. Расписание, объявления, задания и оценки учителя будут публиковать там. Кроме того, дополнительно их будут дублировать детям и родителям через мессенджеры, а также размещать в специально созданных группах в социальных сетях, на сайте школы. Так что сказать «я забыл записать домашку!» школяр уже не сможет.

КАК БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ ЗАДАНИЯ

Образовательные порталы, на которых будут работать дети, устроены таким образом, что педагог может отследить активность каждого ученика. Кроме того, никто не отменял подготовку проектов, докладов, которые можно презентовать, записав видеосообщение. К тому же, педагогу можно отправить фото или скан своей рабочей тетради или адреса.

НА ЗАМЕТКУ

На официальном сайте минобразования края для детей и родителей появился специальный раздел, в котором собраны электронные образовательные ресурсы, вебинары для подготовки к ГИА. Здесь же можно найти списки литературы и художественных фильмов, рекомендованных для школьников.

АЛЛО!

Все вопросы о дистанционной форме обучения можно задать по телефону горячей линии: +7 (961) 581-90-68, 8 (861) 298-25-91.

По вопросам технического сопровождения - 8-967-654-66-65; 8 (861) 260-27-54.

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