Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 7 апреля 2020: малоимущие получат выплаты, карантин облегчат с 12 апреля

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 7 апреля. Появились первые новости о возможном смягчении карантина. Глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что это может произойти уже 12 апреля, если эпидситуация существенно не ухудшится.

– Если мы сможем сохранить стабильную эпидемиологическую обстановку до 10 апреля, без всплесков, тогда с 0 часов 12 апреля запрет на перемещение, передвижение внутри муниципальных образований будет снят. Но запрет между муниципальными образованиями будет сохранен, – сказал Вениамин Кондратьев.

При этом начнут работу рынки, ярмарки, СТО, химчистки и другие объекты, однако режим общей самоизоляции продолжит действие.

По последним данным, в крае коронавирус обнаружен у 50 человек, девять из которых уже выписали. За сутки прибавилось 11 новых подтверждений COVID-19. Заболевшие из Новороссийска, Краснодара, Сочи и Геленджика.

Также на Кубани введен 14-дневный карантин для всех прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга.

Главврач краевой инфекционной больницы Сергей Зотов рассказал, что в Краснодаре нет всплеска заболеваемости.

- Небольшой прирост, который есть в Краснодаре, связан только с так называемой накопленной заболеваемостью, которая была до введения карантина. Мы получали приехавших из-за рубежа туристов. Кого-то мы госпитализировали, а контактных наблюдали – сейчас они и дают прирост заболеваемости, так как у болезни прошел 14-дневный инкубационный период, и она проявилась, - рассказал врач и призвал горожан оставаться дома.

Мэр Краснодара Евгений Первышов объяснил ситуацию со штрафами, которые выписывают патрули. По словам главы города нет задачи наказывать каждого прохожего без пропуска. Тем более, что штрафы составляют от 15 до 40 тысяч рублей.

- Необходимо проводить разъяснительную работу. Штрафы и наказания применять только к серьезным нарушениям, когда люди сознательно пренебрегают требованиями карантина, — заявил Первышов на заседании городского оперативного штаба.

Кроме того, стали известны меры поддержки граждан и бизнеса, пострадавших от введения ограничений из-за коронавируса.

Малоимущие семьи получат от региона по 5 тысяч рублей, малоимущие многодетные – по 10 тысяч. Также регион организует доставку продуктовых наборов нуждающимся семьям и пенсионерам через социальные службы и волонтеров.

На поддержку бизнеса в крае направят 1,5 млрд рублей. Предприниматели смогут реструктурировать займы, взять льготные кредиты под 0,1% годовых.