2020-04-14T16:35:56+03:00
Общество

Все гостиницы и санатории Сочи будут закрыты до 1 июня

Сейчас на курорте осталось 1800 туристов
Юлия БАРАНОВА
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Фото: @gazprom_resortФото: @gazprom_resort
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В Сочи в эти дни стоит необыкновенно тёплая и солнечная погода. Парк «Дендрарий» каждый день в режиме онлайн сообщает, что весеннее цветение в разгаре. Уже распустилась махровая сакура, нежная глициния и даже неприметная лавровишня выпустила белые свечки.

Но туристы не видят всех этих красот, отели и санатории Сочи опустели. Курорт, как и вся территория Краснодарского края, закрыт на карантин.

Фото: @gazprom_resort

Фото: @gazprom_resort

В отелях Сочи осталось не более 1500 постояльцев, в пансионатах и санаториях - всего около 300 отдыхающих. Любители санаторного отдыха заселился в здравницы ещё до введения в Краснодарском крае ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Теперь базы размещения работают в режиме «до последнего гостя», затем они будут закрыты до 1 июня.

- Что касается гостиниц, то подавляющее большинство их постояльцев - командировочные, - прокомментировал ситуацию сайту «КП»-Кубань» заместитель директора департамента курортов и туризма администрации Сочи Сергей Доморат. - Туристы в санаториях по-прежнему строго соблюдают режим самоизоляции и не выходят за территорию здравниц. Еду им доставляют прямо в номер. Для этого санаторные рестораны работают в минимизированном режиме.

Доморат обратил внимание, что многочисленные мини-отели Сочи контролируют 120 мобильных отрядов самоконтроля. В их составе – сотрудники полиции, администрации и представитель казачества.

- Мы видим такую тенденцию, что владельцы частных гостиниц уже с пониманием относятся к ситуации. Как правило, такая проблема больше не стоит. Тем более, что туристы больше не едут в Сочи. Заселяться сейчас просто некому, - уточнил замдиректора департамента курортов и туризма.

Говоря о ближайших перспективах, Доморат отметил, что отельеры как никогда ждут начала лета.

- Санаторно-курортная отрасль Сочи рассчитывает, что с 1 июня мы зайдём в наш высокий сезон. Мы все понимаем, что май мы уже полностью потеряли. Понятно, что глубина продаж сейчас никакая: это лишь единичные рискованные бронирования на июнь, - признался замдиректора департамента курортов и туризма.

- Коронавирус сильно подкосил нашу отрасль, но мы рассчитываем на нормализацию ситуации во второй половине года. Люди изголодались по путешествиям. Как только запрет будет снят, мы ожидаем большой турпоток и сможем наверстать весенние месяцы простоя, - заключил Доморат.

Фото: @gazprom_resort

Фото: @gazprom_resort

Напомним, что все три горных курорта Красной Поляны тоже закрыты.

- Бронирования на июнь и позднее уже доступны в ограниченном формате. Что это значит: мы отключили онлайн-бронирование и принимаем заявки только по телефону, в так называемый лист ожидания. По сути, это обычное бронирование, но без депозита и гарантии банковской карты – чтобы было одинаково легко и подтвердить, и отменить, - сообщается в официальном аккаунте горно-туристического центра «Газпром», который позиционирует себя, как неудержимый инстаграм «приостановленного» курорта.

Как сообщалось ранее, оставшиеся туристы проводят карантин в номере и ждут скорейшего возвращения домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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