2020-04-20T19:08:26+03:00
Общество

«Шашлык на вынос»: Рестораторы Сочи стараются выжить за счет доставки блюд и надеются на господдержку

Всем трудностям назло, они смотрят в будущее с оптимизмом и продолжают совершенствовать меню
Юлия БАРАНОВА
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Сочинские предприятия общепита работают на вынос. Фото: @ann_image77Сочинские предприятия общепита работают на вынос. Фото: @ann_image77

В Сочи, как и по всему Краснодарскому краю, действует режим карантина из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В числе других объектов закрыты все кафе и рестораны.

смотрят в будущее с оптимизмом и продолжают совершенствовать меню. Фото: @ann_image77

смотрят в будущее с оптимизмом и продолжают совершенствовать меню. Фото: @ann_image77

Каковы ближайшие перспективы у предприятий общественного питания курорта? Как сохранить персонал и не утратить профессионализм в условиях самоизоляции? Что необходимо для поддержки заведений? На эти и другие вопросы «КП»-Кубань» ответили известные в городе рестораторы.

Более-менее успешно могут работать те, кто и ранее был ориентирован на доставку. Фото: @ann_image77

Более-менее успешно могут работать те, кто и ранее был ориентирован на доставку. Фото: @ann_image77

- В Сочи основная масса предприятий закрыта. Работают те, у кого есть доставка, - сообщила «КП»-Кубань» президент ассоциации рестораторов и отельеров города Сочи Анна Нетягина. - Более-менее успешно могут работать те, кто и ранее был ориентирован на доставку, либо это одно небольшое заведение, имеющее постоянных посетителей, которые готовы покупать навынос, либо, опять же, через доставку. Для остальных это невыгодно. В данных обстоятельствах лучше закрыть ресторан и распустить персонал.

Если данная ситуация продлится всего два месяца, то 70% ресторанов сохранят свои позиции. Фото: @ann_image77

Если данная ситуация продлится всего два месяца, то 70% ресторанов сохранят свои позиции. Фото: @ann_image77

Нетягина уверена, что, если данная ситуация продлится всего два месяца, то это сильно не повлияет на качество и 70% ресторанов сохранят свои позиции.

По ее словам, выживут те, кто грамотно вел бизнес, имеет накопленный капитал и сможет успешно стартовать.

В большинстве работодатели стараются поддерживать своих сотрудников. Фото: @ann_image77

В большинстве работодатели стараются поддерживать своих сотрудников. Фото: @ann_image77

- Деньги в данном случае - это решающий фактор, так как это оборотные средства: зарплата работников, закупка продуктов и так далее. В большинстве работодатели стараются поддерживать своих сотрудников, но есть персонал, который устраивается на временную работу, с ними ситуация гораздо сложнее. Также есть нюансы с такими профессиями, как официанты, где немалую часть дохода составляют чаевые, - продолжила президент ассоциации рестораторов и отельеров. - Очень важный момент - работодатель тоже ждет определенной лояльности от своих работников, готовности понять и потерпеть некоторые трудности.

Государство сможет помочь тем, кто грамотно вел бизнес до пандемии. Фото: @ann_image77

Государство сможет помочь тем, кто грамотно вел бизнес до пандемии. Фото: @ann_image77

Она обратила внимание, что послабление от банков в части бизнес-кредитов и от правительства в части налогов есть, но каждый случай рассматривается индивидуально. Государство сможет помочь тем, кто грамотно вел бизнес до пандемии, предоставлением отсрочки по платежам, льготными кредитами.

Для помощи ресторанам необходимы налоговые каникулы. Фото: @ann_image77

Для помощи ресторанам необходимы налоговые каникулы. Фото: @ann_image77

- Сегодня заведения могут продавать блюда на вынос и делать доставку. Трудно что-то прогнозировать, будем действовать по ситуации. Шансов на выживание, безусловно, больше у тех, кто имеет финансовые накопления и помещение в собственности, а не в аренде, - рассказал «КП»-Кубань» Пётр Кузнецов, представляющий проекты «Мой Кофе» и Nippon House. - Для помощи ресторанам необходимы налоговые каникулы, кредиты всем отраслям по ставке ЦБ не менее, чем на 5 лет. Плюс - свобода передвижения как минимум внутри страны.

Представитель Welcome Кафе призналась «КП»-Кубань», что ресторанам сейчас приходится переходить на доставку, разрабатывать предложения в спешном порядке, нанимать курьеров.

Ресторанам приходится разрабатывать приложения в спешном порядке.

Ресторанам приходится разрабатывать приложения в спешном порядке.

- До окончания карантина мало шансов на то, что все предприятия смогут работать в прежнем режиме. В любом случае, май и июнь будут очень сложными для работающих заведений. Я думаю, кафе, имеющие постоянных гостей среди местных, кафе в торговых центрах или на набережной смогут продолжить работу сразу после снятия ограничений. Персонал мы не увольняем, сидят дома на самоизоляции, ждем, когда разрешат работать, - заключила ресторатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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