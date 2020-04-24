Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 24 апреля 2020: количество заболевших продолжает расти, дороги к водоемам заблокировали

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 24 апреля. В Краснодаре и Краснодарском крае продолжает действовать карантин, который продлили до 30 апреля.

По данным на утро 24 апреля количество заболевших в краевом центре увеличилось на 30 человек и достигло 201. Всего по краю зарегистрировано 58 новых случаев, количество подтвержденных диагнозов коронавирусная инфекция – 539, 16 пациентов спасти не удалось, 104 выписали с выздоровлением.

В Краснодаре продолжается борьба за соблюдение карантина. Город патрулируют 574 человека по 117 маршрутам – это сотрудники полиции, Росгвардии, городской администрации, казаки и общественники.

Только 23 апреля в Краснодаре мобильные отряды самоконтроля выписали 205 штрафов за нарушения режима самоизоляции.

Кроме того, в городе активно начали перекрывать подъездные дороги к Кубани и водоемам, где в прошлые выходные было замечено много отдыхающих. Заблокировано и перекрыто 35 путей во всех округах.

Кроме того, в ближайшие субботу и воскресенье, 25 и 26 апреля, в Краснодаре скорректируют маршрут движения мобильных отрядов самоконтроля. В графики патрулирования будут включены все прибрежные территории — традиционные места отдыха у воды или в зеленых зонах.