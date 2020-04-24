Об издевательствах над мальчиком-маугли было известно еще в январе
После происшествия с 6-летним мальчиком, найденным в затопленной квартире с сотрясением мозга и ушибами, выяснилось, что сигналы в полицию о происходящем поступали и раньше.
- В январе текущего года в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних г. Новороссийска поступали сведения о наличии в семье признаков неблагополучия, сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Были данные и о ненадлежащем исполнении матерью своих родительских обязанностей.
Однако, заявляют в ведомстве, никаких мер, чтобы уберечь ребенка, службы не предприняли.
Матери найденного избитым в затопленной квартире мальчика предъявлены обвинения.
- Ребенка изъяли из семьи только, когда произошедшее стало достоянием общественности, - прокомментировали в прокуратуре.
По итогам проверки прокуратура вынесла представления главе города и руководству УМВД по Новороссийску. Сейчас они находятся на рассмотрении.
Напомним, следователям мать 6-летнего мальчика Валентина Гусейнова сама призналась, что била сына в отместку бывшему сожителю - его отцу. Но мотивы 33-летней женщины еще предстоит выяснить психолого-психиатрической экспертизе.
Ее несчастного сына после поместят в реабилитационный центр после выписки. С ним, по словам омбудсмена по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой, начнут работать психологи.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
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ИСТОЧНИК KP.RU