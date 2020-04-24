Об издевательствах над мальчиком-маугли было известно еще в январе

После происшествия с 6-летним мальчиком, найденным в затопленной квартире с сотрясением мозга и ушибами, выяснилось, что сигналы в полицию о происходящем поступали и раньше.

- В январе текущего года в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних г. Новороссийска поступали сведения о наличии в семье признаков неблагополучия, сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Были данные и о ненадлежащем исполнении матерью своих родительских обязанностей.

Однако, заявляют в ведомстве, никаких мер, чтобы уберечь ребенка, службы не предприняли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/774966" frameborder="0"></iframe> Матери найденного избитым в затопленной квартире мальчика предъявлены обвинения.

- Ребенка изъяли из семьи только, когда произошедшее стало достоянием общественности, - прокомментировали в прокуратуре.

По итогам проверки прокуратура вынесла представления главе города и руководству УМВД по Новороссийску. Сейчас они находятся на рассмотрении.

Напомним, следователям мать 6-летнего мальчика Валентина Гусейнова сама призналась, что била сына в отместку бывшему сожителю - его отцу. Но мотивы 33-летней женщины еще предстоит выяснить психолого-психиатрической экспертизе.

Ее несчастного сына после поместят в реабилитационный центр после выписки. С ним, по словам омбудсмена по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой, начнут работать психологи.

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