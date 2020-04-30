Уходил от погони: BMW бывшего игрока «Барселоны» попала в ДТП в Краснодаре

В Краснодаре вечером 29 апреля произошло ДТП на улице Мачуги с участием трех машин. Виновником аварии стал розовый BMW, который принадлежит бывшему футболисту «Барселоны Б» и брату экс-игрока ЦСКА и сборной Израиля Бибраса Натхо 23-летнему Амиру Натхо. Сейчас молодой игрок выступает за эстонский «Нымме Калью».

Сначала BMW на большой скорости снес автомобиль, который подъехал к перекрестку, а затем догнал двигавшийся в попутном направлении ВАЗ.

Иномарка со спецсигналами, установленными незаконно, грубо нарушала правила дорожного движения, на что обратили внимание сотрудники полиции, однако на их требования водитель никак не реагировал. Началась погоня, которая закончилась аварией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/776279" frameborder="0"></iframe> Машина бывшего футболиста "Барселоны" попала в ДТП в Краснодаре.

BMW столкнулась с ВАЗ-2114, ее водитель получил ушибыФото: Евгения ХИЛЬКО

По предварительным данным, за рулем был не Амир Натхо, а его товарищ по майкопской «Дружбе» Алан Хаконов. Он попытался скрыться с места аварии, но его задержали.

Интересно, что на BMW были поддельные номера, которые числились за другой иномаркой.