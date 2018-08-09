Федора Смолова лишили прав за ДТП в центре Краснодара на 1 год

СЕГОДНЯ 15:21 2018-08-09T15:37:49+03:00

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Дело о нарушении административного кодекса теперь уже бывшим нападающим ФК "Краснодар" Федором Смоловым рассмотрели сегодня, 9 августа в Октябрьском районном суде Краснодара. Вести резонансный процесс взялся зампредседателя Андрей Прокопенко.

- Федор Михайлович не смог явиться в суд, потому что находится в служебной командировке, - предварила заседание защитница футболиста Ирина Гузова, предоставив документальное подтверждение своих слов. - Он полностью признает свою вину, и уже возместил ущерб в полном объеме за повреждение городских ограждений. Это 58 тысяч рублей.

По словам свидетелей, Смолов врезался в столб, затем его занесло на ограждения.

Сам футболист пояснял полицейским, что не справился с управлением своего люкс-кара BMW M5 First Edition. Удар подушкой безопасности в голову Федора был сильный, но, чтобы не нарушать антидопинговых правил, в больницу футболист так и не обратился. С места ДТП его увез товарищ.

Для того чтобы оценить вину топового российского футболиста, суду понадобилось несколько минут.

- Учитывая смягчающие обстоятельства - признание вины и добровольную компенсацию нанесенного ущерба, суд решил лишить водительских прав Ф.М.Смолова на 1 год.

Надо сказать, это минимальное наказание, которое Фемида могла применить по отношению к водителю Федору Смолову.

Напомним, авария BMW M5 First Edition Федора Смолова произошла ночью 1 августа на улице Ставропольской в Краснодаре. Судя по видеозаписи, футболист устроил гонку со своим знакомым по ночной магистрали, но не справился с управлением и вылетел через встречную полосу в ограждение. К месту аварии сразу же подъехал оппонент Смолова по заезду.

Позже на место прибыл эвакуатор и забрал разбитое авто, стоимостью как минимум 9 миллионов рублей. К этому моменту нападающего ФК «Краснодар» и сборной России уже не было на месте. Но случайные прохожие, конечно, узнали уезжающего футболиста и его редкий автомобиль – такой в городе только один, да и в России было всего 20 штук.

Только по счастливой случайности в этой аварии никто не пострадал, сам Федор Смолов отделался легким испугом и уже вечером того же дня тренировался с командой как ни в чем ни бывало.

В коридорах Октябрьского районного суда собрались с десяток журналистовФото: Артём ГНАТЕНКО

Видимо, посчитав последствия аварии слишком легкими, виновник аварии не стал вызывать на место сотрудников полиции, которые узнали о происшествии из СМИ уже днем 1 августа.

В администрации тем временем подсчитали ущерб нанесенный водителем роскошной BMW M5 First Edition. За восемь поврежденных секций ограждения он должен заплатить 58,6 тысячи рублей.

С полицейскими Федору все же пришлось встретиться. Он не стал отпираться и признал свою вину. Говорят, что он объяснил аварию неважным самочувствием в этот момент. Тем не менее, ему грозило до 15 суток ареста, лишение водительских прав на полтора года и штраф.

Судья провозглашает приговор - лишение прав на 1 годФото: Артём ГНАТЕНКО

- В отношении водителя были составлены административные материалы по статье КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений», статье «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», которые предусматривают наложение административного штрафа, лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Кроме того, Смолову предстоит компенсировать причиненный ущерб городскому хозяйству. Вряд ли Федор будет переживать о разбитом заборе. Компенсация ущерба городскому хозяйству равна примерному доходу футболиста за два-три часа.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

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