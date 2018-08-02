Федору Смолову грозит 15 суток за оставление места ДТП

2 Авг. 13:35 2018-08-02T17:57:11+03:00

Футболист признался в том, что он был за рулем BMW M5 First Edition

Изменить размер текста: A A

Полиция выяснила все обстоятельства ДТП с участием BMW M5 First Edition Федора Смолова на улице Ставропольской в Краснодаре.

Как сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах, футболист признался в том, что он находился за рулем спорткара. Встреча с полицейскими прошла в присутствии службы безопасности ФК «Краснодар». Смолов сослался на плохое самочувствие в момент аварии.

Фото: Типичный Краснодар ВКонтакте

По официальной информации, авария произошла в 1:40 на улице Ставропольской около Вишняковского сквера. Водитель BMW M5 First Edition не справился с управлением и снес восемь секций дорожного ограждения. По счастливой случайности, в ДТП никто не пострадал. Теперь Смолову грозит до 15 суток ареста и лишение водительских прав.

- В отношении водителя были составлены административные материалы по статье КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений», статье «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», которые предусматривают наложение административного штрафа, лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ BMW

История ночного ДТП в центре Краснодара была полна загадок. Авария с участием эксклюзивной BMW M5 First Edition (таких всего 20 штук на всю Россию), которая снесла восемь секций дорожного ограждения, удивительным образом осталась без внимания полиции.

Зато случайные прохожие, которые нашлись и глубокой ночью, с горечью снимали разбитое роскошное авто на фото и видео. Кто-то из них и заметил на месте ДТП футболиста «Краснодара» и сборной России Федора Смолова.

Фото: Типичный Краснодар ВКонтакте

Но только после огласки в СМИ на совсем не рядовую аварию обратили внимание правоохранительные органы. На выяснение всех нехитрых деталей происшествия у них ушло больше суток.

Наверное мешали расследованию сообщения о том, что авто якобы принадлежит девушке Федора (с которой он давно расстался) или информация о том, что за рулем вообще был не владелец авто. В футбольном клубе «Краснодар» тоже ничего не знали о ночной аварии.

Чем больше было загадок, тем меньше оставалось сомнений – именно Федор Смолов на самом деле был за рулем BMW M5 First Edition.

На видео с уличных камер видно, что машина футболиста устроила гонку с другим авто и влетела в забор после попытки обгона. Второй участник «состязания» после ДТП развернулся и на «аварийке» по встречной полосе подъехал к разбитому спорткару Смолова. Возможно, на этой машине нападающий и покинул место аварии.

А ЕМУ ВСЕ НИПОЧЕМ

В администрации Краснодара тем временем подсчитали нанесенный Смоловым ущерб. BMW, которая стоит не меньше девяти миллионов рублей, снесла восемь ограждений на… 58611 рублей.

- Восстановление проведет муниципалитет за счет средств из бюджета, затем администрация направит запрос в полицию с просьбой предоставить информацию о виновнике аварии. После этого в его адрес направляется досудебная претензия с требованием возместить нанесенный ущерб, либо вопрос решается в суде, - рассказал о существующей практике директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Вряд ли Федор будет переживать о разбитом заборе. Компенсация ущерба городскому хозяйству равна примерному доходу футболиста за два-три часа.

Годовая зарплата Смолова в «Краснодаре» - не менее 2,5 миллионов евро. В день нападающий получает более 500 тысяч рублей, а в час около 21 тысячи рублей (да-да, 24 часа в сутки, даже когда спит). И все это без учета рекламных контрактов.

Городской забор – сущие копейки, новая BMW – другой разговор. Придется копить… недели три.

С ШИРОКОЙ УЛЫБКОЙ

«Жив и здоров» - такими словами рассказали о состоянии Федора Смолова в клубе. После ночной аварии, вечером 1 августа капитан «Краснодара» как ни в чем не бывало тренировался с одноклубниками и готовился к матчу с «Уралом». Игра пройдет в Екатеринбурге в субботу.

Нападающий действительно, к счастью, оказался цел и невредим. Он широко улыбался и не выглядел потрясенным ночным происшествием.

fckrasnodar Треним дружно! Впереди #УралКраснодар. 4 августа в 14:00 в Екатеринбурге. #ФККраснодар #FCKrasnodar

Самые внимательные болельщики обратили внимание на припухшую костяшку на правой руке.

Фанаты гадают – то ли это последствия аварии, то ли раздосадованный Федор крушил стены.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Федор Смолов разбил в Краснодаре машину за девять миллионов рублей

После полуночи роскошная иномарка на большой скорости вылетела с дороги в районе пересечения с улицей Вишняковой и снесла несколько метров ограждений. Спорткар развернуло, и лишь по счастливой случайности никто не пострадал (читайте далее)

Последствия ДТП с участием Федора Смолова попали на видео

Последствия ночной аварии в центре Краснодара с участием нападающего «Краснодара» Федора Смолова попали на видео. Записи в Сети опубликовали очевидцы ДТП (читайте далее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ждет ли Смолова судьба Столешникова из фильма «Тренер»

История персонажа Данилы Козловского переплетается с одним из самых трудных моментов в карьере нападающего «Краснодара» (читайте далее)

Федор Смолов рассекает по Краснодару на Lamborghini стоимостью 30 млн рублей

Краснодарские автолюбители обсуждают новую машину футболиста «Краснодара» и сборной России Федора Смолова. Это Lamborghini Aventador. Дорогущий черно-матовый спорткар заметили на улицах краевого центра в начале октября. Таких машин не то, что на Кубани, их и в мире не так уж и много. Всего выпущено 4000 штук (читайте далее)