2020-05-05T17:28:44+03:00
Общество

Мэрия Геленджика просит горожан не материться после того, как глава выругался матом в прямом эфире

Житель курорта написал брань под постом пресс-службы в соцсети, но тут же был «пойман»
Виталий КАРНАУХ
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Администрация Геленджика.Администрация Геленджика.Фото: Виталий КАРНАУХ
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Не прошло и, как говорится, полгода, как слова «мат» и «администрация Геленджика» вновь друг с другом связаны. Напомним, пару недель назад курортный градоначальник Алексей Богодистов оконфузился, выругавшись на сотрудницу администрации по фамилии Скорикова во время прямого эфира. Тогда мэр Геленджика общался с жителями в своем Инстаграм.

Мэр Геленджика попал впросак, забыв выключить камеру телефона.

А теперь администрация черноморского города просит местных не выражаться, сообщает «Живая Кубань».

- Комменты зачем стираете? – вопрошает пользователей соцсетей под одним из постов в официальном аккаунте пресс-службы.

- Если вы позволяете в комментариях мат, тогда, пожалуйста, не на нашей странице выражайтесь, - ответили любопытному жителю.

Скриншот комментариев со страницы пресс-службы администации курорта.

Скриншот комментариев со страницы пресс-службы администации курорта.

Так вот она какова – жизнь после мата: ни самому не хочется, ни другим не советуют.

Напомним, ранее "Комсомолка" дозвонилась до Алексея Богодистова после скандальной концовки прямого эфира.

- Я понимаю, что вам интересно. Но мне некогда. У меня много дел, - лаконично ответил тогда мэр Геленджика корреспонденту.

Кстати, не последовало и официальных комментариев по поводу нецензурной брани на странице мэра в Инстаграм, с которой велся злосчастный прямой эфир. К слову, это был первый такого рода опыт общения градоначальника курорта с населением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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