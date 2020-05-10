Из сочинской больницы сбежала 28-летняя москвичка с подтвержденным коронавирусом

Ситуация на курортах Черноморского побережья из-за коронавируса остается напряженной. Ежедневно здесь региструют новые случаи заболевания. За последние 24 часа только в Сочи зарегистрировано 13 заболевших. Но все труды медиков сдержать инфекцию и не дать ей распространиться могут оказаться напрасными - из сочинской больницы сбежала девушка с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Напомним, ранее в Сети появилась ориентировка о том, что полицейские разыскивают беглянку. Теперь же информацию об этом официально подтвердили в оперативном штабе Краснодарского края.

- 28-летняя женщина прибыла в город-курорт из Москвы 25 апреля, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Кубани. - В соответствии с установленными правилами, на основании постановления Роспотребнадзора ее поместили в обсерватор.

Медики быстро нашли место, где девушка перелезала через забор. Фото: оперштаб Кубани.

Кроме того, у нее взяли тесты на короновирус - лабораторное исследование подтвердило у приезжей диагноз.

- 5 мая коронавирус был подтвержден. Больную перевели в инфекционную больницу №2 Сочи, - добавляют в оперативном штабе региона. - Состояние пациентки было удовлетворительным, клиника заболевания отсутствовала.

Пациентку не остановили колючая проволока. Фото: оперштаб Кубани.

Однако в ночь на 9 мая она сбежала из лечебного учреждения. Пациентка умудрилась перелезть через двухметровый бетонный забор, установленный вокруг больницы. Сверху на ограждении была колючая проволока, но даже она не остановила беглянку.

Сейчас женщину разыскивает полиция, поскольку она представляет угрозу для окружающих. Пока поиски не увенчались успехом.

Девушке грозит административная ответственность за нарушение режима изоляции. Но самое неприятное в данной ситуации для самой беглянки - ей снова придется лечь в больницу, где за ней уже будут тщательно присматривать.