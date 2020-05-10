В Сочи семь полицейских госпитализировали с коронавирусом
За ситуацией с коронавирусом на курорте тщательно следят эпидемиологи. Новые случаи заражения фиксируют ежедневно, однако резкого роста пока не наблюдается. По последним данным, в Сочи зарегистрировано 13 новых случаев заражения. Всего же с начала пандемии на курорте заболели 206 человек.
- Накануне с диагнозом «коронавирусная инфекция» госпитализированы семеро сотрудников полиции, - сообщают «Интерфакс-Юг» в пресс-службе сочинского отдела территориального управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Их доставили в инфекционную больницу курорта, где они находятся по сей день. За их состоянием сейчас следят медики.
Напомним, в Сочи, как и по всему Краснодарскому краю, продлили режим карантина. Действовать ограничительные меры будут до 23 мая. Детские сады, школы, салоны красоты, торговые центры, фитнес-клубы и парки останутся закрытыми. Будет действовать, как и прежде, «беспропускное окно».
ИСТОЧНИК KP.RU
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