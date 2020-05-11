Исповедь мамы девочки с «маской Бэтмена»: Врачи говорили, что у меня никогда не будет детей

Из-за пандемии коронавируса Луна Феннер с мамой и бабушкой из США застряли в кубанской столице на несколько месяцев. В планах Павла Попова, лечащего врача Луны, было отпустить ее домой после очередной операции. Но их пришлось серьезно пересмотреть. Пациентке с меланоцитарным невусом на все лицо в Краснодаре сделали уже несколько операций. Но до финиша еще далеко.

Между тем, мама Луны Кэрол по-прежнему полна решимости избавить единственную дочь от уродливого родимого пятна, из-за которого она может стать изгоем в обществе.

- Два года назад я думала, что уже никогда не смогу стать матерью. Из-за моего диабета врачи только разводили руками. Но я забеременела, хотя это было очень рискованно. У меня было несколько кровотечений, боли. В любой момент я могла потерять Луну, - рассказывает Кэрол на своей странице в соцсети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/747064" frameborder="0"></iframe> Опубликовано видео операции девочки с "маской Бэтмена".Клиника также опубликовала фотографии Луны с результатом операции – на них видно, что часть невуса (на лбу) ликвидирована. Малышке предстоит еще около семи операций, следующая намечена на январь 2020 года (c) Ruptly

И когда, казалось бы, счастье стало практически осязаемым, по словам американки, родилась девочка...не такая, как все.

- Ты пришла ко мне в своей маске супергероя, - продолжает Кэрол. - И мне снова пришлось брать себя в руки, чтобы найти способ тебя спасти и сделать все, чтобы ты была счастлива. Я перелетела через океан. А когда силы покидали меня из-за безумной разницы во времени, то надевала на себя твой героический плащ. И несмотря ни на что, я самая счастливая мать на свете.

Напомним, в Краснодаре Луна отметила свой первый день рождения и сделала первые шаги. Совершенствовать эти навыки она продолжает, находясь как и все на изоляции в одном из жилых микрорайонов кубанской столицы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/735178" frameborder="0"></iframe> Девочку-«бабочку» спасают в России.Малышку из США будет оперировать краснодарский онколог. Мама девочки считает, что он лучший врач, и уже прилетела с дочкой в Краснодар

Кроме того, в кубанской столице сейчас находится еще одна пациентка из США. Это Деми Нгуен. В середине марта ей сделали первую операцию и назначили курс лечения. В России семья тоже оказалась заложницей пандемии и обратно в Америку пока улететь не может. Она прилетела с родителями в Краснодар 6 марта, чтобы избавиться от меланоцитарного невуса на лице.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Краснодарский хирург сделал первую операцию маленькой американке с родимым пятном в виде маски супергероя

Полугодовалая девочка Луна Феннер во время манипуляций Павла Попова находилась под местным наркозом [эксклюзив «КП»]