2020-03-18T12:51:33+03:00
Общество

Новой пациентке «с маской Бэтмена» сделали первую операцию и назначили курс лечения

Годовалая Деми Нгуен проведет в Краснодаре полгода [фото]
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
Деми Нгуен. Фото: Светлана АлексуткинаДеми Нгуен. Фото: Светлана Алексуткина
Изменить размер текста:

Новой пациентке доктора Павла Попова, американке вьетнамского происхождения Деми Нгуен сделали первую операцию. Она прилетела с родителями в Краснодар 6 марта, чтобы избавиться от меланоцитарного невуса на лице.

- Операция длилась один час. Был полностью удален невус в области носа, - рассказали "КП" - Кубань" в клинике фотодинамической терапии. - Пациентка чувствует себя хорошо. В настоящий момент находится дома (в апартаментах в Краснодаре).

Выбор семьи из США пал на русского доктора Павла Попова после того, как он взялся лечить девочку "с маской Бэтмена".

Фото: Светлана Алексуткина

Фото: Светлана Алексуткина

- Мы обследовали Деми. Ей потребуется 4-5 фотодинамических процедур, - сообщили "КП" - Кубань" в клинике.

В Краснодаре Деми с мамой пробудут шесть месяцев. После недолгого отпуска домой в США они снова вернутся на операционный стол Попова.

Напомним, вторая семья из Америки решилась на поездку в Краснодар, не дожидаясь результатов лечения девочки с "маской Бэтмена".

Фото: Светлана Алексуткина

Фото: Светлана Алексуткина

- Мы со своей стороны, как было с Луной, обеспечиваем здесь условия проживания. Ожидаем, что будут кое-какие сложности с визой и в дальнейшем, потому что для полноценного лечения требуется время. Но мы решим этот момент, думаю.

Фото: Светлана Алексуткина

Фото: Светлана Алексуткина

Кстати, проводником по межконтинетальному путешествию для маленькой Деми и ее родителей вызвалась стать мама Луны Кэрол.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Краснодарский хирург сделал первую операцию маленькой американке с родимым пятном в виде маски супергероя

Полугодовалая девочка Луна Феннер во время манипуляций Павла Попова находилась под местным наркозом [эксклюзив «КП»]

Российский онколог, предложивший помощь американке с «маской Бэтмена», уже делал подобные операции

Луна Феннер вместе с мамой прилетает в Краснодар 25 сентября (подробнее)

Врач-онколог: Метод, которым собираются вылечить американку с «маской Бэтмена» в России, должен быть испытан и запатентован

Микрохирург Алексей Дикарев рассказал, что думает об операции на личике полугодовалой Луны Феннер [подкаст]

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Луна Феннер - девочка с маской Бэтмена»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Жириновский: «Я требую уволить Дарью Асламову. Она порхает по планете и ждет, когда заразится короновирусом»
В прямом эфире радио «Комсомольская правда» случился трагикомический случай, когда разухабистый разговор с Владимиром Жириновским о короновирусе превратился в вирусное видео
Павел Ливинский, глава «Россетей»: «Нынешние старшеклассники мечтают о работе в электроэнергетике уже со школьной скамьи»
20 марта завершится прием заявок на участие во Всероссийской Олимпиаде школьников. На этот раз отборочные этапы пройдут в дистанционном формате
Новости 24
В Сочи из-за угрозы распространения COVID-19 закрыта граница с Абхазией
В Адыгее и на Кубани ограничили работу мечетей
ВТБ выдал более 100 млрд рублей ипотеки с начала года
«Билеты подлежат возврату» : в Сочи закрываются крупные концертные площадки
Кубань экспортировала мясо птицы на 12,3 миллионов долларов
Краснодарские музыканты проведут джазовый онлайн-концерт
На Кубани приезжий из Москвы украл телефон и попытался вынести телевизор из чужого дома
В Анапе в рамках всероссийской акции «Сад памяти» посадили березовую аллею
Международный аэропорт Сочи объявил о переходе на летнее расписание
В Краснодаре мужчина угнал скутер за 40 тысяч рублей
На Кубани и в Адыгее будет лавиноопасно
Кубанский спортсмен завоевал награду национального первенства
В Сочи грязь со скульптур смывают каналопромывочной машиной
На Кубани под колесами «БМВ» погибла 64-летняя женщина
В Сочи жителям и туристам рекомендуют платить в транспорте безналом
Для тех, кто дома: Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент
Несколько машин ночью сгорели в Краснодаре