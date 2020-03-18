Новой пациентке «с маской Бэтмена» сделали первую операцию и назначили курс лечения

Новой пациентке доктора Павла Попова, американке вьетнамского происхождения Деми Нгуен сделали первую операцию. Она прилетела с родителями в Краснодар 6 марта, чтобы избавиться от меланоцитарного невуса на лице.

- Операция длилась один час. Был полностью удален невус в области носа, - рассказали "КП" - Кубань" в клинике фотодинамической терапии. - Пациентка чувствует себя хорошо. В настоящий момент находится дома (в апартаментах в Краснодаре).

Выбор семьи из США пал на русского доктора Павла Попова после того, как он взялся лечить девочку "с маской Бэтмена".

Фото: Светлана Алексуткина

- Мы обследовали Деми. Ей потребуется 4-5 фотодинамических процедур, - сообщили "КП" - Кубань" в клинике.

В Краснодаре Деми с мамой пробудут шесть месяцев. После недолгого отпуска домой в США они снова вернутся на операционный стол Попова.

Напомним, вторая семья из Америки решилась на поездку в Краснодар, не дожидаясь результатов лечения девочки с "маской Бэтмена".

Фото: Светлана Алексуткина

- Мы со своей стороны, как было с Луной, обеспечиваем здесь условия проживания. Ожидаем, что будут кое-какие сложности с визой и в дальнейшем, потому что для полноценного лечения требуется время. Но мы решим этот момент, думаю.

Фото: Светлана Алексуткина

Кстати, проводником по межконтинетальному путешествию для маленькой Деми и ее родителей вызвалась стать мама Луны Кэрол.

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