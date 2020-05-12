«Я пробыла там всего сорок минут»: уволенная за шашлыки в карантин заммэра Новороссийска заявила, что на нее оказывают давление

Скандал в кубанском городе-герое, в котором замешана заместитель главы Новороссийска Екатерина Демченко, набирает обороты. Напомним, в сети опубликовали видеоролик, в котором «засветились» новороссийские чиновники, что называется, без «галстуков». На базе отдыха «Беседки тополи» они жарили шашлыки и веселись. И это – в разгар карантина.

Тусовка новороссийской элиты в карантин попала на видео .

Автор видеоролика отмечает, что на мероприятии была замечена и замглавы Екатерина Демченко.

- Идет служебное расследование, - сообщили «Комсомолке» в администрации Новороссийска. А через пару часов после этого заявления, 11 мая, мэр Игорь Дяченко принял решение об увольнении своего зама.

«Комсомолка» дозвонилась уволенной чиновнице. Она рассказала, как оказалась на базе отдыха.

- Я там была буквально минут сорок, никого из администрации не видела. Может, кто-то был до меня, ну или после, - сказала Екатерина Демченко. - Я приехала с конкретной целью – меня попросили поговорить с одним человеком. Кто он и о чем был разговор - не скажу. Но никакие места на базе отдыха я не бронировала. На меня сейчас оказывается очень большое давление, и на мою семью в том числе. Чем все это закончится, я плохо представляю. Вопрос со снятием меня с должности уже решен.

Корреспондент "КП" связался с экс-чиновницей мэрии Новороссийска Екатериной Демченко 00:00 00:00

К слову, работающей во время карантина базой отдыха «Беседки тополи» заинтересовалась и полиция.

- В части работы базы отдыха в период карантина материал зарегистрирован, по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили корреспонденту "КП"-Кубань" в пресс-службе УВД Новороссийска.

Напомним, ранее представитель базы отдыха Владислав заявлял «Комсомолке», что видеозапись – фейк. По его словам, в период карантина «Беседки тополи» не работают.

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