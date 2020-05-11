2020-05-11T19:11:45+03:00
Карта Кубани

Уволена заммэра Новороссийска, побывавшая на майской тусовке во время карантина

Об этом заявил глава города Игорь Дьяченко
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Екатерина Демченко.Екатерина Демченко.
Изменить размер текста:

Как ранее писала «КП»-Кубань», в сети опубликовали видеоролик, на кадрах которого видно застолье новороссийской знати. Причем, как уверяет автор, не помешал планам отметить праздники десятого мая на одной из местных баз отдыха даже карантин.

Среди отдыхающих была замечена и заместитель главы Новороссийска Екатерина Демченко. Ранее она заявляла, что это видео – провокация. А корреспонденту «КП»-Кубань» сообщили, что по данному факту проводится служебное расследование.

Екатерина Демченко попала на видео.

Екатерина Демченко попала на видео.

Спустя считанные часы после того, как видео было размещено в соцсетях, мэр города-героя Игорь Дьяченко принял решение относительно своего заместителя.

- Новость о неподобающем поведении муниципального служащего, которую сегодня опубликовали некоторые новостные паблики в интернете, не требует никаких комментариев. Решение принципиальное, кардинальное и однозначное - заместитель Екатерина Демченко покидает свой пост. Муниципальные служащие олицетворяют в целом власть города. Они не должны допускать поведение, подрывающее авторитет власти. Без права на ошибку, - написал Дьяченко на своей страничке в соцсетях.

Напомним, ранее корреспондент «КП»-Кубань» связывался с той самой базой отдыха, на территории которой, якобы, и происходила тусовка. Представитель Владислав заявил, что этот ролик провокация и база не работает в период карантина.

Разговор корреспондента "КП"-Кубань" с представителем базы

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Краснодаре мобильные группы самоконтроля патрулируют 113 маршрутов
В Краснодаре налетчики в медицинских масках ограбили аптеку
На Кубани с 12 мая открываются офисы МФЦ
На Кубани объявлено экстренное предупреждение по лавиноопасности в горах
Сделка на миллиард: турецкая компания обвинила в мошенничестве партнеров из Ейска
В Краснодаре прочистили 150 километров коллекторов
Кубань лидирует по числу нарушений режима самоизоляции
В ауле Большое Псеушко установили памятник Чебахан Шхалаховой
В Краснодаре дезинфицируют детские площадки, скверы и остановки
В Анапе выпал с 3 этажа обсерватора пытавшийся сбежать мужчина
В Успенском районе до конца года построят новый водопровод
Из аэропорта Краснодара в обсерваторы направлен 31 пассажир
В Новороссийске рыбак упал с пирса
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 11 мая 2020 года: число заболевших превысило 2 тысячи человек
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 11 мая 2020 года увеличилось на 98 человек
На Кубани 17-летний подросток случайно зацепил газонокосилкой чью-то закладку
Проекты семи городов Кубани будут представлены на Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды
«Мифические окна» : мошенник развел сочинцев на сотни тысяч рублей
Урочище Поднависла под Горячим Ключом получило охранный статус