Уволена заммэра Новороссийска, побывавшая на майской тусовке во время карантина

Как ранее писала «КП»-Кубань», в сети опубликовали видеоролик, на кадрах которого видно застолье новороссийской знати. Причем, как уверяет автор, не помешал планам отметить праздники десятого мая на одной из местных баз отдыха даже карантин.

Среди отдыхающих была замечена и заместитель главы Новороссийска Екатерина Демченко. Ранее она заявляла, что это видео – провокация. А корреспонденту «КП»-Кубань» сообщили, что по данному факту проводится служебное расследование.

Екатерина Демченко попала на видео.

Спустя считанные часы после того, как видео было размещено в соцсетях, мэр города-героя Игорь Дьяченко принял решение относительно своего заместителя.

- Новость о неподобающем поведении муниципального служащего, которую сегодня опубликовали некоторые новостные паблики в интернете, не требует никаких комментариев. Решение принципиальное, кардинальное и однозначное - заместитель Екатерина Демченко покидает свой пост. Муниципальные служащие олицетворяют в целом власть города. Они не должны допускать поведение, подрывающее авторитет власти. Без права на ошибку, - написал Дьяченко на своей страничке в соцсетях.

Напомним, ранее корреспондент «КП»-Кубань» связывался с той самой базой отдыха, на территории которой, якобы, и происходила тусовка. Представитель Владислав заявил, что этот ролик провокация и база не работает в период карантина.