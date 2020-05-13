2020-05-13T12:58:58+03:00
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Пока никто не видит: в парке Галицкого высадили фантастическое бутылочное дерево из Южной Америки

Зеленая зона уже превратилась в уникальное собрание растений со всего мира
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Сейба великолепная будет радовать краснодарцев Фото: @officialparkkrasnodarСейба великолепная будет радовать краснодарцев Фото: @officialparkkrasnodar
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Работы в парке Галицкого в Краснодаре не прекращались ни на один день во время карантина. Несмотря на то, что его посещение все еще запрещено, этот прекрасный уголок столицы Кубани становится еще лучше, а коллекция редчайших для нашей страны растений продолжает пополняться.

Так, в мае в парке появилось новое дерево, родина которого – Южная Америка. Это хоризия или сейба великолепная из семейства Мальвовыве. Ее ствол покрыт жесткими колючками.

– Характерная особенность данного растения – необычная раздутая форма ствола. В дождливый период дерево накапливает воду и постепенно принимает форму «бутылки», – рассказывают в парке «Краснодар».

Если бы проводился чемпионат мира по количеству названий среди деревьев, то сейба вполне могла бы претендовать на победу. Ее также называют хлопковым деревом, ватным деревом или деревом шелкового волокна.

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Хоризия листопадное дерево родом из тропических и субтропических лесов Южной Америки
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Дело в том, что после потрясающего цветения на дереве появляются необычные плоды – коробочки с массой светлых шелковистых нитей, похожих на хлопок. В Южной Америке ими даже набивают подушки.

Цветы сейбы великолепной

Цветы сейбы великолепной

Это уже не первый представитель далекого континента в парке «Краснодар». Здесь уже прижились чилийские реликты араукарии, в новой части высажены фиалковые деревья Джакаранда.

А одно из самых заметных деревьев парка прибыло из далекого Мадагаскара. В центре зеркального лабиринта растет королевский делоникс. Это дерево входит в пятерку самых красивых на планете.

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В период цветения он полностью покрывается алыми цветами, по красоте не уступающие орхидеям. Изумительные крупные ярко-красные цветки на фоне изумрудных бархатных листьев - завораживающее зрелище. Что интересно, с наступлением темноты листья складываются (подробности)

Еще одна тайна раскрыта: в парке «Краснодар» посадили редкое фиалковое дерево из Южной Америки

Как оказалось, в парке по кругу фонтана посадили редкое фиалковое дерево, которое называется Джакаранда (Жакаранда). Это дерево, очень любимое австралийцами, хотя настоящая его родина - Южная Америка (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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