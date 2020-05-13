Пока никто не видит: в парке Галицкого высадили фантастическое бутылочное дерево из Южной Америки

Работы в парке Галицкого в Краснодаре не прекращались ни на один день во время карантина. Несмотря на то, что его посещение все еще запрещено, этот прекрасный уголок столицы Кубани становится еще лучше, а коллекция редчайших для нашей страны растений продолжает пополняться.

Так, в мае в парке появилось новое дерево, родина которого – Южная Америка. Это хоризия или сейба великолепная из семейства Мальвовыве. Ее ствол покрыт жесткими колючками.

– Характерная особенность данного растения – необычная раздутая форма ствола. В дождливый период дерево накапливает воду и постепенно принимает форму «бутылки», – рассказывают в парке «Краснодар».

Если бы проводился чемпионат мира по количеству названий среди деревьев, то сейба вполне могла бы претендовать на победу. Ее также называют хлопковым деревом, ватным деревом или деревом шелкового волокна.

officialparkkrasnodar Хоризия листопадное дерево родом из тропических и субтропических лесов Южной Америки

Дело в том, что после потрясающего цветения на дереве появляются необычные плоды – коробочки с массой светлых шелковистых нитей, похожих на хлопок. В Южной Америке ими даже набивают подушки.

Цветы сейбы великолепной

Это уже не первый представитель далекого континента в парке «Краснодар». Здесь уже прижились чилийские реликты араукарии, в новой части высажены фиалковые деревья Джакаранда.

А одно из самых заметных деревьев парка прибыло из далекого Мадагаскара. В центре зеркального лабиринта растет королевский делоникс. Это дерево входит в пятерку самых красивых на планете.

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