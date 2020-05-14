2020-05-14T18:44:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Кафе и рестораны в Краснодарском крае: как будут работать после карантина

Стало известно, когда вновь откроются кафе и рестораны в Краснодарском крае
Евгения СОРОКА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВАФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Во время карантина жители региона скучают не только по прогулкам с семьей по паркам, но и торговым центрам, ресторанам, салонам красоты. И если парикмахерским с 23 мая дают зеленый свет, то заведения, где можно пообедать с друзьями, пока не спешат открывать. «КП» узнала, когда вновь откроются кафе и рестораны в Краснодарском крае.

Вот уже несколько недель на Кубани точки общественного питания работают исключительно на вынос. Некоторые заведения организовали доставку блюд на дом. Взять с собой можно и горячий напиток в кофейне.

С 23 мая в крае разрешат работу небольших магазинов и предприятий сферы услуг, но, увы, кафе, бары и рестораны к этому числу не относятся. Открыться точкам общественного питания разрешат как только эпидобстановка в регионе улучшится - число заболевших не должно вызывать опасений у врачей.

Возобновлять свою работу кафе и рестораны будут постепенно. Сначала разрешение получат маленькие заведения с площадью не более 50 квадратных метров. При этом в зале можно будет поставить не более пяти столов на одного-двух человек. У сотрудников будут измерять температуру бесконтактным способом. Персонал кафе обязан работать в масках и перчатках, а каждые 3-4 часа во всех помещениях обязаны проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами. Кстати, такой формат работы сейчас у продуктовых магазинов.

Когда же в Краснодарском крае не будет больных коронавирусом, распахнут свои двери все без исключения рестораны. Все они начнут работать в штатном режиме и по обычному графику, однако со строгим соблюдением всех санитарных правил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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