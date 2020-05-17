2020-05-17T19:13:08+03:00
Общество

На Кубани на одного больного коронавирусом выплаты за апрель получат по 8 медиков

Перерасчёт доплат был сделан в связи с изменениями правил начисления
Галина КОПЫЛОВА
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По недоплатам медикам сейчас разбираются на местахПо недоплатам медикам сейчас разбираются на местах
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В Краснодарском крае пересчитали выплаты врачам в связи с изменением правил начисления. В результате число медработников, которым положены доплаты за апрель, выросло больше, чем на две тысячи человек.

- В постановлении правительства была исключена формулировка «за фактически отработанное время», поэтому положенные надбавки были существенно увеличены, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Медицинские учреждения Кубани сделали перерасчеты и подали заявки на дополнительное финансирование.

- Всего 107 медучреждений прислали заявки в министерство здравоохранения края. Теперь доплаты за апрель получат 8396 медработников. Ранее на выплаты претендовали 6026 медработников, - пояснили в пресс-службе администрации региона.

Краснодарский край на осуществление новых выплат из федерального бюджета получит почти 180 млн рублей. Врачи, средний и младший медперсонал, водители уже получили надбавки на общую сумму 126 млн рублей. В настоящее время медикам продолжают начислять выплаты.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что медики пяти муниципалитетов пожаловались на то, что не получили обещанных коронавирусных надбавок. В связи с участившимися случаями заявлений о нарушениях трудовых прав медицинских работников следственный комитет и прокуратура организовали проверки. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил краевому минздраву разобраться в ситуации.

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По всей стране проходят рейды активистов ОНФ по президентским выплатам медицинским работникам, которые находятся в так называемой «красной зоне»: лечат заразившихся коронавирусом россиян. Десятки тысяч рублей на каждого – эта материальная поддержка для врачей, ежедневно рискующих своими жизнями, сейчас необходима. Краснодарский край не стал исключением, здесь уже состоялись первые стимулирующие выплаты. Всего их получат 6,1 тысячи сотрудников лечебных учреждений (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU

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