2020-05-18T11:19:13+03:00
Происшествия

В Краснодаре мужчина пытался скрыться от полиции на авто и влетел в Вечный огонь

На него составили три административных протокола [фото]
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре мужчина пытался скрыться от полиции на авто и влетел в Вечный огоньВ Краснодаре мужчина пытался скрыться от полиции на авто и влетел в Вечный огонь
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В краевой столице около трех часов ночи 18 мая на улице Октябрьской для проверки документов остановили водителя авто. 20-летний местный житель попытался уехать от правоохранителей на личном автомобиле.

- На улице Северной молодой человек не справился с управлением и влетел в памятное сооружение, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В Краснодаре мужчина пытался скрыться от полиции на авто и влетел в Вечный огонь

В Краснодаре мужчина пытался скрыться от полиции на авто и влетел в Вечный огонь

На правонарушителя были составлены 3 административных протокола, по статье 19.3. КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), статьи 20.6.1 КоАП РВ(Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), а также статье 12.37. КоАП РФ (Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств).

- Теперь парню грозит административный штраф в размере более 30 тысяч рублей и административный арест на срок до пятнадцати суток, - добавили в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщала «Комсомолка», мотоциклистка в Сочи чудом выжила в результате ДТП. Девушка потеряла управление и врезалась в дорожное ограждение. Происшествие случилось в Адлерском районе на трассе Псоу-Сочи у Храма Нерукотворного образа Христа Спасителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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