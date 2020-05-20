2020-05-20T00:44:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Индивидуальные процедуры и дистанция в столовой: Санатории Анапы готовятся к курортному сезону

Во всех здравницах будут действовать строгие правила
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Основанием для проезда в здравницу будет санаторно-курортная путевка и эпидсправка. Фото: instagram.com/anapskoechernomoreОснованием для проезда в здравницу будет санаторно-курортная путевка и эпидсправка. Фото: instagram.com/anapskoechernomore
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До лета осталось меньше двух недель. К летнему сезону готовятся все курорты. В числе тех, кто ждет туристов, - Анапа. Здешние здравницы сумели подстроиться под нынешние непростые условия, связанные с коронавирусом. Чтобы обеспечить постояльцам необходимые меры безопасности, санатории обновили, опираясь на требования Роспотребнадзора.

Территорию здравниц уже обработали. Фото: instagram.com/anapskoechernomore

Территорию здравниц уже обработали. Фото: instagram.com/anapskoechernomore

- Если эпидеобстановка будет стабильной, то с 1 июня отдыхающих готовы принимать санатории, имеющие медицинские лицензии. В Анапе их 67, - поясняют в городе-курорте.

В здравницах Краснодарского края будут действовать строгие правила. Так, между столиками в столовых увеличили расстояние. Согласно нормам, люди должны держать дистанцию не менее полутора метров друг от друга. Нанесли разметку перед административными стойками и регистратурами медотделений.

В холле дополнительно установили бактерицидные рециркуляторы воздуха, а еще диффузоры с дезинфицирующими средствами.

Кроме того, на время пендемии отменили групповые процедуры - теперь каждого постояльца будут принимать отдельно. В физиокабинетах, которые ранее были рассчитаны на группу пациентов, разбили перегородками. Сеансы лечения организуют именно в этих «отсеках». Кстати, в этом году хотят сделать именно на процедурах, поддерживающих органы дыхания.

Лежаки на пляжах теперь будут стоять дальше друг от друга. Фото: instagram.com/anapskoechernomore

Лежаки на пляжах теперь будут стоять дальше друг от друга. Фото: instagram.com/anapskoechernomore

К слову, каждый день персонала и постояльцев будет начинаться с замера температуры. дет ежедневная термометрия. В случае, если у кого появятся симптомы коронавируса, то отдыхающего тут же изолируют - в здравницах предусмотрены изоляторы с отдельными входами. Там же кстати есть аппараты ИВЛ. А у некоторых санаториев даже собственные обсерваторы имеются.

- Сейчас проводится масштабная обработка дезинфицирующими средствами всех территорий и внутренних помещений, - поясняют в администрации Анапы. - В номерах, как и положено, убрали все ковры, а мягкую мебель перетянули специальной моющейся тканью.

Анапские здравницы организуют трансфер туристов из аэропорта, железнодорожного и автовокзала. Фото: instagram.com/anapskoechernomore

Анапские здравницы организуют трансфер туристов из аэропорта, железнодорожного и автовокзала. Фото: instagram.com/anapskoechernomore

Новые правила коснулись и пляжей. В частности, лежаки теперь расставляют с соблюдением социальной дистанции. Сотрудники работают исключительно с рулеткой - расстояние между шезлонгами должно быть не менее двух метров. Саму территорию также приводят в порядок - песок боронуют и рыхлят.

Так как анапские здравницы организуют трансфер туристов из аэропорта и вокзалов, все автобусы ждет тщательная санитарная обработка. Лишь после этого их допустят к работе.

– Сейчас ждем окончательных рекомендаций Роспотребнадзора, чтобы в соответствии с ними выстраивать работу этим летом, – говорит глава Анапы Юрий Поляков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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