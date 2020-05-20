2020-05-20T10:05:53+03:00
Происшествия

Жителя Анапы, который убил двух соседей из-за громкой музыки, выпустили из-под стражи в зале суда

Его признали виновным в превышении пределов необходимой обороны [видео]
Александра ПОДУШКО
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Жителя Анапы, который убил двух соседей из-за громкой музыки, выпустили из-под стражи в зале судаЖителя Анапы, который убил двух соседей из-за громкой музыки, выпустили из-под стражи в зале судаФото: Архив "КП"
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Жителю анапского села Супсех, который убил двоих соседей из-за громкой музыки, вынесли приговор. Его признали виновным в превышении пределов необходимой обороны и выпустили из-под стражи в зале суда.

Приговор мужчине вынесли на основании вердикта присяжных. Они ранее признали его виновным в совершении убийства при превышении пределов необходимой обороны, что относится к преступлениям небольшой тяжести. Ранее на мужчину заводили дело по более тяжкой статье (умышленное убийство двух лиц общеопасным способом).

Как сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда, наказание за превышении пределов необходимой обороны более мягкое, чем за убийство. Также учитывался и тот факт, что преступление он совершил впервые.

Так, суд назначил ему наказание в виде исправительных работ на срок 2 года. Но мужчина с февраля 2019 года находился под стражей, а 1 день в СИЗО приравнивается к 3 дням исправительных работ. Поэтому он был освобожден в зале суда.

Как ранее сообщала «Комсомолка», 3 февраля 2019 года местный житель находился у себя дома. Между ним и его соседями – отцом и сыном, произошел конфликт. Обвиняемому не нравилось, что они громко слушали музыку.

Злоумышленник взял у себя в жилище гладкоствольное самозарядное охотничье ружье, из которого выстрелил через калитку в 60-летнего соседа. Потерпевший от полученного ранения скончался на месте. После он выстрелил в 30-летнего сына мужчины. Его также не удалось спасти. Расследованием дела занимался СК РФ по краю.

После судом были исследованы доказательства, представленные сторонами защиты и обвинения. На их основании присяжные вынесли свой вердикт. Житель Анапы был признан виновным в совершении убийства при превышении пределов необходимой обороны.

В Анапе мужчина убил соседей из-за громкой музыки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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