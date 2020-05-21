2020-05-21T11:39:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Адыгее, последние новости на 21 мая 2020: глава Красногвардейского района ушел в отставку из-за всплеска заболеваемости

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Адыгее на 21 мая 2020 года
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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В Адыгее резкий рост заболевших коронавирусомВ Адыгее резкий рост заболевших коронавирусом
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Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Адыгее на 21 мая. Ситуация в республике приковала внимание всей страны. Причиной тому стали похороны в ауле Бжедугхабль с большим количеством гостей, после которых заразились более 150 человек за несколько дней. Глава Красногвардейского района Альберт Османов покинул пост, написав прошение об отставке по собственному желанию.

- В ряде населенных пунктов принимаются жесткие меры по недопущению дальнейшего распространения инфекции. Есть многочисленные факты пренебрежения санитарно-эпидемиологическими требованиями в данном районе. Каждому, кто будет уличен в их невыполнении, грозит привлечение к административной и уголовной ответственности, - сообщают в оперативном штабе Адыгеи.

Распространение коронавируса в Адыгее

Распространение коронавируса в Адыгее

Из-за резкого роста заболеваемости отложен ряд мер по ослаблению режима самоизоляции по всей республике. Запуск общественного транспорта состоится позже, чем планировалось.

По состоянию на 21 мая число заболевших COVID-19 в Адыгее - 591 человек. Из них на лечении 309 человек, 274 выздоровели, 8 умерло.

Большинство случаев приходятся на Красногвардейский район, где зафиксировали 155 случаев, наибольшее число выявлено в селах Садовое, Еленовское и Преображенское. В

в Майкопе – 149, на Тахтамукайский район приходится 92 заболевших коронавирусом, Адыгейск – 88.

ИСТОЧНИК KP.RU

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