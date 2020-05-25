2020-05-25T12:32:50+03:00
Общество

«Не разочарованы ли мы?»: мамы двух американских пациенток «с маской Бэтмена» встретились в Краснодаре

Родителям Луны и Деми из США, лечащимся у российского доктора, задают тысячи вопросов об ожиданиях от операций [видео]
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
Луна и ДемиЛуна и ДемиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Годовалые Луна Феннер и Деми Нгуен прилетели на лечение к краснодарскому доктору Павлу Попову задолго до объявления всемирной пандемии и закрытия границ из-за угрозы коронавируса. Обе должны были в течение месяца снова вернуться домой после намеченных процедур.

- На родине им легче переносить процесс реабилитации. Через некоторое время они снова вернутся в Краснодар, - строили планы лечения в клинике фотодинамической терапии.

Однако их пришлось серьезно корректировать. А девочкам и их мамам (и бабушке Луны) - остаться в Краснодаре. Между процедурами проходят долгие недели, но меняющиеся после операций детские личики внушают женщинам оптимизм.

Американские пациентки "с маской Бэтмена" встретились в Краснодаре.

- Люди в комментариях задают мне прямые вопросы: "Не разочарована ли я ужасным результатом операций Луны?", - делится Кэрол Феннер со своими подписчиками в Instagram. - Меня, конечно, расстраивают ее шрамы, но больше - реакция людей. Я живу с разочарованием с того момента, как она родилась. Все вызывало у меня депрессию. Но я научилась жить сегодняшним днем и перестать себя клясть за все мучения, которые ей приходится пройти.

Опубликовано видео операции девочки с "маской Бэтмена".Клиника также опубликовала фотографии Луны с результатом операции – на них видно, что часть невуса (на лбу) ликвидирована. Малышке предстоит еще около семи операций, следующая намечена на январь 2020 года (c) Ruptly

Кэрол по-прежнему считает, что перелетев океан, она сделала правильный выбор. Лечение, которое предлагалось американскими докторами, было бы слишком агрессивным для ее дочери.

- У Луны останутся отметины, да, - продолжает она. - И будь моя воля, я бы взяла все ее шрамы на себя. Через несколько лет они будут менее заметными на ее лице, она же растет. Но и наш путь к избавлению от невуса не закончится. Мы будем дальше делать необходимые процедуры. Главное, набраться терпения! Это долгий путь. И я к нему готова.

Девочку-«бабочку» спасают в России.Малышку из США будет оперировать краснодарский онколог. Мама девочки считает, что он лучший врач, и уже прилетела с дочкой в Краснодар

На днях в Краснодаре впервые за время карантина сверстницам удалось поиграть вместе, а мамам пообщаться, не боясь неприятных вопросов про внешность их детей. У них много общего.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Краснодарский хирург сделал первую операцию маленькой американке с родимым пятном в виде маски супергероя

Полугодовалая девочка Луна Феннер во время манипуляций Павла Попова находилась под местным наркозом [эксклюзив «КП»]

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Луна Феннер - девочка с маской Бэтмена»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дмитрий Рогозин - о том, куда российские космонавты полетят после МКС: прямая онлайн-трансляция
Глава Роскосмоса в эфире Радио «Комсомольская правда» дал оценку первому американскому космическому кораблю и рассказал о новых российских ракетах [видеотрансляция с 11.00]
Новости 24
В Сочи возобновили работу около 2 тысяч предприятий
В Краснодаре по нацпроекту готовы 13 из 69 участков улиц
В Краснодаре индивидуальный предприниматель незаконно выдавала займы
На Кубани трехлетний малыш выпил жидкость для розжига
В микрорайоне Гидростроителей Краснодара в июне приступят к разработке проекта достройки поликлиники
Семье погибшего квадроциклиста, которого смыло бурным потоком реки в Мостовском районе, собирают деньги на похороны
В Новороссийске 10-летний велосипедист оказался под колесами авто
В Сочи продолжают оборудовать пляжи
На Кубани летом приступят к строительству еще трех детсадов
Олимпийская чемпионка провела из дома пресс-конференцию для детского санатория Сочи
В горах Сочи спасатели транспортировали туриста с закрытого маршрута
На Кубани аппараты ИВЛ помогли 83 пациентам с коронавирусом
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 25 мая 2020 года: среди пациентов 55 женщин и 35 мужчин
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 25 мая 2020 года увеличилось на 90 человек
В Сочи арестован известный общественный активист
На Кубани у мужчины нашли почти полкило конопли
В Краснодаре за взятки в розыск объявлен инспектор ДПС
На Кубани мужчина украл у знакомой 60 тысяч рублей
Погода в Краснодарском крае: рабочая неделя начнется с дождей
На Кубани сотрудники интернатов и домов престарелых получат доплату за работу во время пандемии
Краснодарский край по итогам 4 месяцев остается в тройке лидеров России по вводу жилья
Задел плечом в проходе: пассажиры устроили драку на борту самолета, следовавшего из Сочи в Москву
Запрет все еще действует: в Краснодаре 24 мая за нарушение карантина наказали 354 человека