«Не разочарованы ли мы?»: мамы двух американских пациенток «с маской Бэтмена» встретились в Краснодаре

Годовалые Луна Феннер и Деми Нгуен прилетели на лечение к краснодарскому доктору Павлу Попову задолго до объявления всемирной пандемии и закрытия границ из-за угрозы коронавируса. Обе должны были в течение месяца снова вернуться домой после намеченных процедур.

- На родине им легче переносить процесс реабилитации. Через некоторое время они снова вернутся в Краснодар, - строили планы лечения в клинике фотодинамической терапии.

Однако их пришлось серьезно корректировать. А девочкам и их мамам (и бабушке Луны) - остаться в Краснодаре. Между процедурами проходят долгие недели, но меняющиеся после операций детские личики внушают женщинам оптимизм.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/781015" frameborder="0"></iframe> Американские пациентки "с маской Бэтмена" встретились в Краснодаре.

- Люди в комментариях задают мне прямые вопросы: "Не разочарована ли я ужасным результатом операций Луны?", - делится Кэрол Феннер со своими подписчиками в Instagram. - Меня, конечно, расстраивают ее шрамы, но больше - реакция людей. Я живу с разочарованием с того момента, как она родилась. Все вызывало у меня депрессию. Но я научилась жить сегодняшним днем и перестать себя клясть за все мучения, которые ей приходится пройти.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/747064" frameborder="0"></iframe> Опубликовано видео операции девочки с "маской Бэтмена".Клиника также опубликовала фотографии Луны с результатом операции – на них видно, что часть невуса (на лбу) ликвидирована. Малышке предстоит еще около семи операций, следующая намечена на январь 2020 года (c) Ruptly

Кэрол по-прежнему считает, что перелетев океан, она сделала правильный выбор. Лечение, которое предлагалось американскими докторами, было бы слишком агрессивным для ее дочери.

- У Луны останутся отметины, да, - продолжает она. - И будь моя воля, я бы взяла все ее шрамы на себя. Через несколько лет они будут менее заметными на ее лице, она же растет. Но и наш путь к избавлению от невуса не закончится. Мы будем дальше делать необходимые процедуры. Главное, набраться терпения! Это долгий путь. И я к нему готова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/735178" frameborder="0"></iframe> Девочку-«бабочку» спасают в России.Малышку из США будет оперировать краснодарский онколог. Мама девочки считает, что он лучший врач, и уже прилетела с дочкой в Краснодар

На днях в Краснодаре впервые за время карантина сверстницам удалось поиграть вместе, а мамам пообщаться, не боясь неприятных вопросов про внешность их детей. У них много общего.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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Полугодовалая девочка Луна Феннер во время манипуляций Павла Попова находилась под местным наркозом [эксклюзив «КП»]