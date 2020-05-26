КТТУ: Людям без масок имеем право отказать в поездке

Масочный режим, который действовал на территории региона, с 23 мая ужесточили. Если раньше в обязательном порядке средства защиты необходимо было носить только в общественных местах, например, в магазине или аптеке, то теперь маска должна быть всегда. Вышел из дома - тут же надел. Новые правила внесены в постановление губернатора, поэтому нарушителям могут выписать штраф.

Кроме того, человеку без маски могут отказать в обслуживании в общественном транспорте. Об этом сообщило Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление.

- Посадка пассажиров - строго в масках! - заявляют представители КТТУ на своей странице в Instagram. - Лицо нужно закрывать при любом выходе на улицу и, соответственно, при пользовании общественным транспортом.

В помощь кондукторам и водителям автобусов, троллейбусов и трамваев, которые напоминают каждому зашедшему в салон о масках, на линию вышли сотрудники полиции и контролеры. Теперь у пассажиров будут проверять не только наличие билетов, но и средств защиты.

Продолжить поездку смогут только те, у кого на лице будет защитная маска. Фото: КТТУ

- Вооружившись краевыми нормативными актами (Постановление губернатора от 21 мая 2020 года №287), члены рейдовой группы помогли пассажирам обезопасить себя от потенциальной опасности, - уточняют в КТТУ. - Не забывайте, что согласно этому постановлению, перевозчик вправе отказать человеку без маски в проезде в общественном транспорте.

Так что если вы не хотите идти пешком, лучше заранее позаботиться о маске. Правила эти будут действовать как минимум до 6 июня. Отменят их или нет, станет известно на очередном совещании оперативного штаба Краснодарского края.