Открытие курортного сезона 2020: в Краснодарском крае озвучили правила для санаториев

До старта исторического во всех смыслах курортного сезона 2020 в Краснодарском крае осталось меньше недели. Власти региона уже заявили, что "дикарем" в условиях пандемии отдохнуть на побережье Черного моря вряд ли удастся. Санитарные кордоны будут разворачивать обратно всех, кто решит приехать без путевки и медосвидетельствования на коронавирус.

- Сейчас все санатории и отели с медицинскими лицензиями, по предварительным данным их 175, начали подготовку к курортному сезону. Пока эпидемиологическая обстановка позволяет нам начать его с 1 июня, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на прошедшем оперативном штабе.

А минкурортов Краснодарского края выпустил памятку для принимающей стороны.

По-прежнему обязательным требованием для санаториев остается наличие медицинской лицензии. Кроме того, перед открытием курортного сезона 2020 они должны заранее выполнить все требования Роспотребнадзора.

В местах общего пользования должна проводиться дезинфекция воздуха. Добиться этого можно, установив бактерицидные лампы.

В каждом помещении должны появиться дозаторы с антисептиками. Сейчас это уже привычный атрибут при входе в любой из краснодарских магазинов или рынков.

Рядом с санаториями должна появиться торговая точка (аптека), где туристы смогут купить маски с перчатками.

Санитарные врачи требуют проветривать помещения, тщательно мыть посуду, убираться в номерах, а также контролировать ношение масок за своими отдыхающими.

От персонала требуется еженедельно проходить тест на COVID-19.

Что касается питания в санаториях, то здесь эпидемиологи рекомендуют лишь соблюдать социальную дистанцию при его организации. Будь то "шведский стол" или столовая.

Кроме того, туристов придется встречать по приезду/прилету на тщательно продезинфицированном транспорте и рассаживать в шахматном порядке.

Все лечебные процедуры должны проводиться по предварительной записи.

Отдыхающего с выявленным на месте коронавирусом придется изолировать. Все условия должны быть продуманны на этот счет заранее.

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