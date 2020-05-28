Губернатор Краснодарского края о курортном сезоне: порядка 200 санаториев примут туристов с 1 июня

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев официально дал старт курортному сезону с 1 июня. На очередном заседании оперативного штаба по коронавирусу сегодня, 28 мая, он заявил, что эпидемиологическая обстановка в регионе внушает оптимизм и позволяет начать принимать отдыхающих. Правда, с некоторой оговоркой.

До 6 июня на территории Краснодарского края действует карантин. Некоторые послабления коснулись только жизни внутри городов и станиц. Въехать в регион без уважительной причины будет по-прежнему нельзя.

- Порядка 200 здравниц откроются с 1 июня. У них есть медицинские лицензии и ими выполнены все рекомендации Роспотребнадзора. Последние три дня число новых зараженных в крае не превышает 90 человек в сутки. Выздоровевших сейчас больше, чем заболевших. А значит, мы можем строить планы по открытию остальной курортной инфраструктуры в первый летний месяц, - сообщил губернатор Кубани на оперативном штабе по коронавирусу.

К слову, минкурортов Краснодарского края выпустил памятку для принимающей стороны.

По-прежнему обязательным требованием для санаториев остается наличие медицинской лицензии. Кроме того, перед открытием курортного сезона 2020 они должны заранее выполнить все требования Роспотребнадзора.

В местах общего пользования должна проводиться дезинфекция воздуха. Добиться этого можно, установив бактерицидные лампы.

В каждом помещении должны появиться дозаторы с антисептиками. Сейчас это уже привычный атрибут при входе в любой из краснодарских магазинов или рынков.

Рядом с санаториями должна появиться торговая точка (аптека), где туристы смогут купить маски с перчатками.

Санитарные врачи требуют проветривать помещения, тщательно мыть посуду, убираться в номерах, а также контролировать ношение масок за своими отдыхающими.

От персонала требуется еженедельно проходить тест на COVID-19.

Что касается питания в санаториях, то здесь эпидемиологи рекомендуют лишь соблюдать социальную дистанцию при его организации. Будь то "шведский стол" или столовая.

Кроме того, туристов придется встречать по приезду/прилету на тщательно продезинфицированном транспорте и рассаживать в шахматном порядке.

Между тем, до старта исторического во всех смыслах курортного сезона осталось несколько дней. Власти региона уже заявили, что "дикарем" в условиях пандемии отдохнуть на побережье Черного моря вряд ли удастся. Санитарные кордоны будут разворачивать обратно всех, кто решит приехать без путевки и медосвидетельствования на коронавирус.